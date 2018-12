Lo solicitan las instituciones educativas, clubes y gimnasios. El documento no sólo permite conocer el estado de salud de las personas -si está sana o no-, sino también evaluar qué nivel de esfuerzo está en condiciones de hacer. Y esto es clave para que al momento de comenzar una actividad física o deporte no se "sobre exija" al organismo, poniéndolo en riesgo. La consulta con el médico de cabecera resulta clave para detectar situaciones que pueden resultar riesgosas al hacer ejercicio y, así, el apto físico es la posibilidad de tener un control de la salud y de poner en práctica la medicina preventiva.