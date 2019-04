"No existe test de doping pero dentro del equipo se reclama mucho, es decir, hay que estar siempre bien, no podes caer mal a un entrenamiento. Te das cuenta cuando alguien cae mal a un entrenamiento. Y obviamente tiene un castigo. En el equipo todos arreglamos entre nosotros que eso se tiene que cumplir y que no hay forma de no cumplirlo. También es algo que maneja nuestro manager o nuestro coach", explica Canteros.