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En la llegada del nuevo representante en EEUU, SRE sostiene reunión con embajadores del mundo

Roberto Velasco dialoga con jefes de misión y directivos de Relaciones Exteriores para coordinar acciones orientadas a mejorar el posicionamiento del país a nivel internacional

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Roberto Velasco dialoga con jefes de misión y directivos de Relaciones Exteriores para coordinar acciones orientadas a mejorar el posicionamiento del país a nivel internacional
Roberto Velasco pidió a las y los embajadores de México redoblar esfuerzos para fortalecer la presencia y el posicionamiento del país en el mundo. Crédito: X/@SRE_mx

La SRE informó que este 23 de junio el secretario Roberto Velasco sostuvo un diálogo con titulares de las embajadas de México en el exterior y con el cuerpo directivo de la dependencia para “redoblar esfuerzos” y fortalecer la presencia y el posicionamiento del país en el mundo.

De acuerdo con el mensaje publicado por Relaciones Exteriores en X, Velasco pidió a las y los embajadores facilitar la comprensión de México al transmitir resultados del Gobierno de México en bienestar compartido, seguridad y desarrollo económico, entre otros “logros clave” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Según la SRE, el funcionario solicitó consolidar estrategias para proyectar “una imagen completa de México como país democrático, productivo y estable, y para promover oportunidades económicas como el Plan México y los “polos de desarrollocon el objetivo de presentar al país como “uno de los motores industriales de crecimiento del mundo”.

Roberto Lazzeri asume la embajada de México en Washington este 23 de junio, a días de la revisión del T-MEC

Roberto Lazzeri Montaño ha sido cercano a los dos más recientes titulares de la SHCP.
La Embajada de México en Estados Unidos informó que Lazzeri prioriza proteger a la comunidad mexicana, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos bilaterales. (X/Nacional Financiera)

Roberto Lazzeri asumió la embajada de México en Washington este 23 de junio con una agenda centrada en la comunidad mexicana, la relación económica de América del Norte y la negociación política con Estados Unidos, en vísperas de la revisión formal del T-MEC que arranca el próximo 1 de julio.

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El nuevo embajador fue ratificado hace unas semanas por el Congreso de la Unión. El 10 de junio, la Comisión Permanente confirmó su nombramiento y después rindió protesta en el Senado.

La Embajada de México en Estados Unidos informó que Lazzeri Montaño llegó con tres prioridades: “proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países”. El mensaje fue difundido desde la cuenta oficial de la representación mexicana al anunciar su arribo a Washington, D.C.

Lazzeri llega con una agenda diplomática atada al T-MEC

Lazzeri retomó la instrucción de Claudia Sheinbaum de mantener “cabeza fría” ante la posibilidad de que el T-MEC no se renueve. (Foto: X/@robertolazzeri)
Lazzeri retomó la instrucción de Claudia Sheinbaum de mantener “cabeza fría” ante la posibilidad de que el T-MEC no se renueve. (Foto: X/@robertolazzeri)

La llegada del diplomático ocurre en un momento de definición para el tratado comercial. Ese día, según explicó el secretario de Economía Marcelo Ebrard, México, Estados Unidos y Canadá sostendrán una reunión virtual para presentar los documentos con la posición de cada país sobre la duración y el esquema de revisión del acuerdo.

Tras su toma de protesta, Lazzeri fue cuestionado por medios sobre la posibilidad de que el T-MEC no se renueve. Su respuesta retomó la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum: cabeza fría ante todo”.

También sostuvo que a México le tocará hacer una labor de convencimiento para defender el acuerdo. Norteamérica es más fuerte con este tratado”, dijo el diplomático.

Un hombre con traje oscuro y corbata verde habla en un podio con el escudo de México. Detrás, banderas de México, Canadá y Estados Unidos, junto a un letrero de T-MEC/USMCA.
Marcelo Ebrard planteó dos rutas para la continuidad del T-MEC: extenderlo por 16 años con revisión intermedia o mantenerlo por 10 años con revisiones anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lazzeri advirtió además que el Plan México promovido por la actual administración no bastaría para sustituir los beneficios del T-MEC. Explicó que ese programa apunta a la reindustrialización, a sustituir importaciones, a tener mayor resiliencia y a depender menos de otros países.

Antes de su ratificación, el funcionario delineó ante comisiones legislativas tres ejes transversales para su gestión: interlocución activa con los tres órdenes de gobierno, diplomacia parlamentaria con el Congreso federal e inteligencia analítica para anticipar fricciones.

A eso sumó seis líneas de acción: atención a la comunidad mexicana y la red consular; migración y repatriación; T-MEC e inversión; seguridad y justicia; frontera y cooperación; y diplomacia cultural y pública.

La revisión del T-MEC comenzará en su sexto aniversario. Ebrard precisó que en la reunión del 1 de julio participarán él mismo, el embajador comercial de Estados Unidos Jamieson Greer y, por primera vez en este proceso, la representación canadiense.

Ebrard adelantó que el escenario con Estados Unidos podría empujar a la segunda opción. Señaló que tanto Donald Trump como Greer han mostrado rechazo a la renovación en los términos de mayor plazo.

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