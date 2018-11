Isurus, que fue fundado en 2011, está integrado por un conjunto de ciberatletas de Argentina, Chile y Uruguay fundado en 2011. Es conocido como uno de los equipos más destacados de América Latina por los campeonatos que lleva ganados en diferentes competencias. No es sólo un equipo de jugadores especializados en un juego sino que comprende varios equipos que compiten en varios juegos (League of Legends, Counter Strike: GO; Overwatch; Injustice; Mortal Kombat X y Clash Royale, entre otros).