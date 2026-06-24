Claudia Carrasquilla hizo advertencia a Isabel Zuleta por el cambio de Gobierno en Colombia: “Llore a la llorería”

La concejala Claudia Carrasquilla señaló a Isabel Zuleta de haber cometido delitos, presuntamente, amparada en la Ley de Paz Total - crédito @claudiacarrasq/X

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla Minami, del partido Centro Democrático, hizo una advertencia a la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta, que también funge como coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá. Según la servidora pública, la legisladora podría enfrentar un proceso penal por las medidas que tomó siendo coordinadora de las negociaciones de paz con estructuras criminales. Carrasquilla aseguró que, bajo la política de Paz Total (Ley 2272 de 2022) del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se otorgaron privilegios a criminales con los que la administración empezó a dialogar. Esto, mientras la población colombiana continuaba padeciendo todo tipo de hechos violentos perpetrados por integrantes de esas organizaciones al margen de la ley.

Afirmó que las actuaciones de Zuleta –que hasta le momento no han sido catalogadas por la justicia como delitos– estaban amparadas en la normativa vigente expedida por la administración Petro. Sin embargo, sugirió que la Ley de Paz Total podría dejar de blindarla debido al cambio de Gobierno.

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La concejala Claudia Carrasquilla Minami aseguró que llamará "dorotea" a Isabel Zuleta, por su rol en las conversaciones de paz con estructuras criminales de Medellín y del Valle de Aburrá - crédito @claudiacarrasq/X y Prensa Senado

Esto, teniendo en cuenta que el 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro dejará de ser el jefe de Estado de Colombia y su cargo pasará a ser ocupado por el abogado Abelardo de la Espriella, que representa una corriente política completamente opuesta y que rechaza de manera tajante las negociaciones de paz con grupos criminales.

“Ay, Reinita del Sur, qué calladita que está. Está asustadita. Vaya, llore a la llorería, porque se le acabó el respaldo de la Ley 2272 y el presidente Gustavo Francisco, para que usted pudiera mentirle a los bandidos en Colombia”, señaló Carrasquilla en un video que publicó en sus redes sociales.

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De acuerdo con la concejala, Isabel Zuleta, cumpliendo con sus funciones como coordinadora delegada, visitó cárceles como La Picota, presuntamente, “honrando el pacto de La Picota que dejó Dorotea”. “Usted la voy a seguir llamando Dorotea dos y no Reinita del Sur, pero se le cayó toda la estantería”, aseveró.

La concejala Claudia Carrasquilla Minami aseguró que Isabel Zuleta podría ser investigada penalmente - crédito @claudiacarrasq/X

Indicó que la congresista deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia cuando sea llamada a una indagatoria. Incluso, auguró que podría ser privada de la libertad mediante una medida de aseguramiento hasta que su situación jurídica se resuelva.

“Se le acabó el cuartico de hora, así que vaya destinando toda esa platica que tiene pa los abogados, y no esos abogados tan malos con los que usted se presenta a las audiencias. Vamos a ver cómo le va con este Gobierno”, aseveró.

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Al igual que Carrasquilla, otros políticos han cuestionado el desarrollo de los diálogos de Paz Urbana y han criticado el desempeño de Zuleta, entre ellos, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout. En su momento, cuestionó a la congresista por la realización de una fiesta en la cárcel de Itagüí, en la que al parecer estuvieron algunos integrantes de las mesas de negociación.

Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X

“Aquí hay una responsable directa, que es la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. Esta señora fracasó y se debe hacer a un lado de la coordinación de esta mesa de negociación con estos criminales”, aseveró el presidente del Concejo de Medellín ante los medios de comunicación.

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