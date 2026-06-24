Colombia

Hombre que quemó a su expareja con gasolina recibió dura condena: estos son los años que pasará en prisión

La investigación indica que la víctima atravesó por un ciclo de violencia durante la relación con el criminal

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Hombre agachado con fósforo encendido en la mano sobre fuego en suelo mojado. Pies de mujer desenfocados al fondo.
La mujer quedó con graves quemaduras en su cuerpo por lo que falleció después de varios días de luchar por su vida, el criminal fue condenado un mes después del ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez condenó a 35 años de prisión al hombre que atacó con gasolina a Wendy Sepúlveda Narváez en Neiva (Huila) y le causó la muerte días después, en un caso que la Fiscalía General de la Nación tipificó como feminicidio agravado y cuya sentencia ya quedó en firme.

Tras el ataque ocurrido el 26 de mayo de 2026 en el barrio El Obrero, la joven, de 24 años, fue trasladada primero a un centro asistencial de Neiva y luego a la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde murió el 1 de junio por la gravedad de las quemaduras.

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El ente acusador sostuvo que el ahora condenado conversó con su expareja y aprovechó su estado de indefensión para rociarle gasolina sobre el cuerpo, prenderle fuego y huir del lugar. La investigación también estableció que la joven había sido sometida a un ciclo de violencia por parte del agresor.

La joven fue atacada por el que sería su pareja sentimental, que ya quedó en manos de las autoridades - crédito Colprensa
La joven fue atacada brutalmente por un sujeto que fue pareja sentimental por lo que la comunidad pide justicia - crédito Colprensa

De acuerdo con lo informado en las audiencias: “La mujer de 24 años acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó”.

Según la Fiscalía, el proceso judicial empezó a ser investigado como feminicidio agravado en grado de tentativa porque la víctima seguía con vida cuando fue capturado el señalado responsable. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, lo detuvo en una vía pública de Neiva.

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Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Huila le imputó entonces ese delito. De acuerdo con el reporte oficial, el acusado aceptó los cargos en esa etapa inicial y quedó cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzaba la investigación.

La muerte de la joven cambió el desenlace del expediente. Con las pruebas presentadas por el organismo, el juez de conocimiento lo declaró responsable de feminicidio agravado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El criminal dejó a la mujer con lesiones de gravedad, por lo que tuvo que ser atendida en una unidad especializada, donde los médicos no lograron salvar su vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La madre de la víctima relató las últimas horas que la joven pasó en el hospital

La muerte de Wendy Sepúlveda Narváez fue confirmada el 1 de junio, después de seis días de atención médica especializada. Citada por Blu Radio, su madre Luz Nelly Narváez contó cómo recibió la noticia en el hospital de Medellín.

“Yo llegué y me senté al lado de ella. Luego el monitor se puso en signo de pregunta y, cuando vino el médico, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: su hija acaba de fallecer. Yo ya sabía que de esto no se iba a parar, era muy imposible que pudiera salvarse con esas quemaduras. Dios mío, esto es un dolor muy fuerte”, dijo a la emisora.

La mujer también pidió una sanción ejemplar contra el agresor: “Yo la verdad le pido a las autoridades que no lo dejen salir nunca, que se pudra allá. Cómo va a ser posible que le haga esto a una persona que supuestamente decía que quería. Por eso espero que le pongan la máxima condena”.

La ciudadanía pidió que se endurezcan las penas en contra de los maltratadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La ciudadanía pidió que no se le otorgue ninguna rebaja de pena al agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el momento en el que el caso se viralizó a nivel nacional, la concejal de Bogotá y abogada María Clara Name se pronunció sobre el caso y rechazó cualquier tipo de ataque en contra de las mujeres.

Además de una vida arrebatada de manera cruel, queda un niño de 4 años huérfano, privado del amor, la protección y la compañía de su madre. Ninguna mujer debería vivir con miedo de quien alguna vez dijo amarla. Este crimen evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de protección para las víctimas, garantizar una respuesta efectiva de las autoridades y aplicar penas ejemplares contra los agresores”, señaló.

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