Hernán Barcos apunta a la Copa Libertadores con Alianza Lima: “Tenemos que cambiar la imagen que tenemos”

El delantero blanquiazul manifestó su deseo por conseguir el tricampeonato. Además, se mostró bastante optimista con la llegada de los refuerzos.

Desde su llegada a La Victoria, Hernán Barcos se convirtió en pieza fundamental del elenco liderado por Guillermo Salas. El futbolista de 38 años es uno de los más queridos por la hinchada ‘blanquiazul’ y además, fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1 temporada 2021 y temporada 2022 tras los títulos obtenidos con Alianza Lima.

Este año, el delantero tiene nuevos objetivos en mente, motivo por el cual, se viene preparando de la mejor manera junto al reforzado plantel. Incluso, se encuentra realizando trabajos físicos en sus tiempos libres.

Habiendo finalizado un día más de entrenamiento en Lurín, Barcos fue abordado por las cámaras de GOLPERU para conversar acerca de sus planes a futuro con el cuadro ‘íntimo’.

“Estamos trabajando como siempre, tratando de ponernos a punto para el comienzo del campeonato. Nos estamos conociendo más porque hay varios jugadores nuevos, así que nos estamos adaptando”, sostuvo el atacante.

Con respecto al encuentro ante Junior de Barranquilla por la ‘Tarde Blanquiazul’, Hernán dijo lo siguiente: “Nos quedamos tranquilos, sobre todo con el primer tiempo que se jugó muy bien. Después ellos también tomaron un poco de protagonismo, pero hicimos un buen partido y lo importante es que se ganó”.

Asimismo, añadió que “no era fácil porque venimos de la pretemporada, estamos todavía un poco duros y sin ritmo, pero de a pocos vamos a ir generando más fútbol para así poder ir mejorando con el paso de los días”.

Hernán Barcos durante los entrenamientos de pretemporada con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

No obstante, aseguró que el plantel está muy bien reforzado. “Hay mucha ilusión porque hay varias alternativas que años anteriores no habían. Ahora tenemos a dos o tres jugadores por puesto, el año pasado no fue así y lo mejor es que habrá una competencia interna muy linda. Con el grupo que tenemos no tengo dudas que nos irá bien”.

Sobre su participación en el máximo torneo de clubes del continente, el argentino señaló que buscarán cambiar la historia. “Alianza siempre va a ser favorito en el torneo local, ahora toca demostrarlo. Para la Copa tenemos que cambiar la imagen que tenemos, ir a tratar de competir y no ir a buscar solo un partido. Tenemos que liberarnos de la racha, ser protagonistas y dejar el nombre del Perú en alto”.

Finalmente, no dudó en referirse a la llegada de Carlos Zambrano. “Es muy bueno que haya llegado. Es un jugador que nos va a sumar mucho, tiene mucha experiencia y eso hará que los rivales nos respeten y nos miren con otra cara, tanto en el torneo local y como en la Copa Libertadores”.

Cronograma blanquiazul

Alianza Lima continúa preparándose para lo que será el inicio de la Liga 1 2023 y su participación en Copa Libertadores. Su debut en el torneo local será el próximo domingo 22 de enero ante Atlético Grau en el Estadio Miguel Grau de Piura.

Siguiendo esa misma línea, los ‘íntimos’ podrán conocer a sus rivales en Copa Libertadores el 22 de marzo, fecha en la que se llevará a cabo el sorteo de grupos del reconocido certamen deportivo. Al participar, el club ‘blanquiazul’ obtendrá la suma de tres millones de dólares.

Fixture 2023

Fecha 1: Atlético Grau vs Alianza Lima

Fecha 2: Alianza Lima vs Deportivo Municipal

Fecha 3: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs Sport Boys

Fecha 5: Universitario de Deportes vs Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs César Vallejo

Fecha 7: Universidad Técnica de Cajamarca vs Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs Cusco FC

Fecha 9: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Fecha 10: Alianza Lima vs Cienciano

Fecha 11: Alianza Atlético de Sullana vs Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs Academia Deportiva Cantolao

Fecha 13: Unión Comercio vs Alianza Lima

Fecha 14: Descansa

Fecha 15: Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

Fecha 16: FBC Melgar vs Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs Deportivo Binacional

Fecha 18: Asociación Deportiva Tarma vs Alianza Lima

Fecha 19: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

