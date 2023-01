Freddy Díaz presentó supuesta prueba a su favor en el debate de su inhabilitación por abuso sexual

Díaz Monago fue respaldado por parte del Pleno del Congreso y se salvó de una inhabilitación.

Tras votar en abstención en el debate que planteaba inhabilitar a Freddy Díaz, el congresista Héctor Valer se refirió a su controversial decisión tras la última sesión de la Comisión Permanente.

Díaz Monago, exintegrante de la bancada Alianza para el Progreso (APP), fue denunciado hace seis meses por una extrabajadora de su despacho por presunta violación sexual. Para él, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) había sugerido 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, parte del Pleno del Congreso respaldó al parlamentario y este podrá continuar con sus labores congresales de archivarse el informe.

Según manifestó Valer, durante la sesión reservada del debate “se mostró una prueba contundente respecto a la relación de las dos partes”. Por ello, tras observar este video, decidió votar en abstención al igual que otros legisladores.

“En este caso, la agraviada manifestaba claramente de que ella no quería hacer la denuncia correspondiente y había una tercera persona que la obligaba a asistir a la comisaría y etcétera”, manifestó en diálogo con RPP.

El parlamentario aseguró que en el registro fílmico se escucha que la denunciante no reconoce algún delito. Asimismo, reafirmó que se oye a otra persona que la presiona para denunciar, ello pese a que la denunciante, supuestamente, desea no hacerlo.

“Se observa que la agraviada manifiesta que no ha pasado absolutamente nada, esos son sus términos con el denunciado, quien la obliga en el video es una tercera persona que no aparece, pero sí se escucha su audio. [Se oye] que la obliga a acudir a la comisaría a pesar que la agraviada no quería asistir”, detalló.

El congresista de Somos Perú (SP) también afirmó que esta supuesta prueba no había sido presentada en la SAC, presidido por la parlamentaria Lady Camones (APP). Por ello, precisó, solicitó que el informe regrese al grupo de trabajo para que este material pueda corroborarse.

“Al menos esa era la misma posición [de otros congresistas] porque si las pruebas que absuelven a una persona, por más delincuente que sea, no han sido valoradas, este tiene derecho a que sean valoradas por la Subcomisión”, agregó.

Denunciante se pronuncia

En la víspera, la extrabajadora del despacho de Díaz Monago, denunciante por el presunto delito de abuso sexual, se pronunció sobre el respaldo que recibió el congresista denunciado en el Pleno.

Tras el debate, el informe final de la SAC, que sugería la inhabilitación, solo contó con los votos a favor de 59 parlamentarios. Además, se registraron 21 votos en abstención y dos en contra. La aprobación de la medida dependía de 66 votos a favor.

“[Quiero] manifestar un poco la indignación y el asco que siento por lo ocurrido en el Congreso. Siento que se están burlando de mi caso, del de muchas mujeres o personas que se atreven a denunciar. Con estos 21 votos en abstención se demuestra que, simplemente, una persona con poder puede hacer lo que quiere”, comentó la mujer en diálogo con Canal N.

La presunta víctima no solo lamentó la situación, también indicó que continuará con el proceso necesario para que el legislador reciba la sanción correspondiente.

