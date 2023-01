Cuatro congresistas de Perú Libre se reunieron con el excanciller de Evo Morales en el Parlamento para hablar del Runasur

El excanciller Fernando Huanacuni junto a legisladores de Perú Libre.

El Gobierno de Dina Boluarte dispuso el martes pasado que el expresidente boliviano Evo Morales no vuelva a ingresar al Perú debido a sus constantes opiniones sobre la coyuntura política. Además, la medida alcanza a ocho de sus colaboradores más cercanos. En este grupo, sin duda, destaca Fernando Huanacuni.

Huanacuni era el interlocutor más legitimado por Morales en nuestra territorio. Tanto es así que estuvo detrás de la organización de un evento del Runasur en diciembre de 2021. Allí iban a participar representantes de Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y nuestro país. Sin embargo, al final, no se llegó a realizar.

Percy Ortiz, uno de los coordinadores a nivel nacional del evento, acusó a Huanacuni de no haber realizado las coordinaciones necesarias en nombre del ex mandatario boliviano. Semanas antes, el excanciller de Morales tuvo una visita que poco se conoce e involucra a legisladores de las bancadas de Perú Libre y Perú Bicentenario.

El 16 de noviembre del 2021, Huanacuni fue recibido por los congresistas Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Margot Palacios, Jorge Marticorena y Elizabeth Taipe en la sala de embajadores del Parlamento tal como se puede visualizar en la foto que ilustra la nota y las que se adjuntan abajo. Llegó acompañado de Hugo Godoy, secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

El excanciller de Evo Morales (centro -izquierda) junto a los legisladores de Perú Libre y Perú Bicentenario.

“Junto con el compañero Fernando Huanacuni de Bolivia fuimos recibidos en el Congreso de Perú por congresistas del partido “Perú Libre”, para seguir articulando alianzas con el fin de fortalecer el #RUNASUR”, escribió Godoy en su perfil oficial de Facebook.

Tras su reunión con los parlamentarios, Godoy y Huanacuni participaron del XV Congreso de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), donde le hicieron la invitación a la entonces premier Mirtha Vásquez para que asista al Runasur que se iba a realizar en Cusco, lo cual, como decíamos, no se llegó a concretar.

Hay que mencionar que Vásquez declaró que no se oponía a que se dé este foro se haga en la ciudad imperial.

“Runasur como cualquier otra actividad de esta naturaleza que son de tipo particular se han llevado a cabo en otros años. Por ejemplo, la Cumbre de los Pueblos. No están en el marco de lo ilegal, si no involucra ningún tipo de compromiso del Estado pues los ciudadanos pueden llevar adelante actividades que no vulneren las normas”, señaló al programa Agenda Política de Canal N.

Hugo Godoy (izquierda) junto a la expremier Mirtha Vásquez y el excanciller boliviano Fernando Huanacuni el 16 de noviembre del 2021.

¿Quién es Fernando Huanacuni?

Huanacuni ingresó a trabajar a la Administración de Evo Morales en 2008 cuando se convirtió en director de ceremonias de la Cancillería boliviana. En 2014, sin embargo, dejó el cargo tras haber cometido gruesos errores en la organización del G77+China, donde participaron altas autoridades como el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Uno de los errores que cometió Huanacuni fue dejar fuera a la Asociación Boliviana de Intérpretes (ABI) para contratar a una delegación de cubanos, quienes iban a interpretar los discursos de los invitados extranjeros en el G77+China. A pesar de esto, Huanacuni volvió al gobierno de Morales como canciller en 2017 para reemplazar a David Choquehuanca, quien es el actual vicepresidente de Bolivia.

El paso de Huanacuni por la Cancillería boliviana estuvo plagado de escándalos.

Al inicio de su gestión, la Agencia Fides denunció que el hombre de confianza de Evo Morales despidió a más de tres decenas de funcionarios de su cartera porque no eran “personal de su confianza”. Sin embargo, a cambio de ello, Huanacuni colocó a personajes cuestionados como Alexandra Moreira, exministra de Medio Ambiente y Agua, en la embajada boliviana en México.

Fernando Huanacuni (primero de la fila) en una sesión espiritual como parte de su diplomado.

Moreira fue imputada por el Ministerio Público boliviano por la crisis del agua que dejó a casi 100 barrios sin suministro de agua potable en la zona Sur y en la ladera Este de la ciudad de La Paz en diciembre de 2016. Frente a la polémica designación, Huanacuni trató de minimizar el hecho y dijo que “cada servidor público tiene que responder en la parte jurídica”.

El 23 de noviembre de 2017, la agencia Erbol informó que Fabiola Meneses, asesora legal de Huanacuni, habría cobrado 30 000 bolivianos a una abogada por un cargo en la Unidad de Gestión Jurídica en la Cancillería. Ante el escándalo, Meneses dejó el cargo en marzo de 2018. Pero, en junio del mismo año, regresó a la cartera en medio de protestas de integrantes del Gobierno porque estaba siendo procesada por corrupción. En diciembre del año pasado, el caso terminó desestimado a partir de un fallo a favor de Meneses.

El 27 de mayo de 2018, el diario Página Siete apuntó que Huanacuni había incluido en su hoja de vida un doctorado que no tenía ningún valor académico en Bolivia. El hombre de confianza de Evo Morales señaló que obtuvo un doctorado en Transformación Humana en el Instituto The Zambuling, Washington (EE UU). Pero este resultó que era espiritual ya que no se presentó una tesis que fuera defendida. Además, la entidad no operaba desde 2012.

Los sucesivos escándalos le costaron el puesto a Huanacuni. El 4 de septiembre de 2018, Evo Morales lo destituyó de la Cancillería. En su despedida, reveló tensiones internas que existían al interior del Gobierno. “Respeto mucho el proceso de pensar comunista-marxista, pero difiero en su metodología de lucha (…). Soy un fiel servidor del proceso de cambio, indígena, aymara. No soy marxista ni comunista”, dijo a los periodistas.

