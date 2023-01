Canciller Ana Gervasi respalda impedimento de ingreso a Evo Morales: “No es un jefe de Estado, es un ciudadano común”

Canciller Ana Gervasi se pronunció sobre el impedimento de ingreso del expresidente Evo Morales. Foto: AFP/Andina

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, se pronunció sobre el impedimento de ingreso del expresidente de Bolivia, Evo Morales. La canciller evitó responder de manera directa acerca de la situación, pero señaló que las acciones estarán “sujetas a nuestra ley” ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

“La participación del señor Evo Morales en cuestiones internas en el Perú, debo reiterar, que el señor no es un jefe de Estado, es un ciudadano común; por lo tanto, sus acciones están sujetas a nuestra ley migratoria”, manifestó la titular.

Asimismo, indicó que el presidente de Bolivia es Luis Alberto Arce Catacora y evitó pronunciarse sobre los conflictos internos del país hermano. “Cualquiera que quiera googlear se dará cuenta cuál es la relación entre ambos personajes, de manera que me abstengo a dar mayores comentarios. No nos corresponde romper relaciones cuyo gobernante no es la persona mencionada”, aseguró.

La canciller Gervasi aseguró que están trabajando para “normalizar nuestras relaciones” con Bolivia. Además, precisó que el jefe, Superintendencia Nacional de Migraciones, Armando García Chunga, tendrá que dar mayor detalle de lo anunciado, así como también el Ministerio del Interior.

Te puede interesar: Paro nacional, hoy 9 de enero EN VIVO: últimas noticias de las protestas y movilizaciones en regiones

Comunicado del Ministerio del Interior sobre Evo Morales y el impedimento de entrada al Perú

“Eso se aplica tanto al señor Morales como a otro ciudadano común, de cualquier signo político que esté efectuando actividades en el país. Se sujeta a las leyes peruanas y es Migraciones que deberá pronunciarse”, anunció.

Impedimento de ingreso

Esta mañana, el Ministerio del Interior informó que el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, junto a otros ocho ciudadanos no podrán ingresar al Perú. Esta disposición se encuentra vigente desde el pasado 6 de enero. De acuerdo con el comunicado, informan que estas personas “ingresaron al país para realizar actividades de índole política proselitista”, se lee.

Los ingresos se habrían estado dando desde que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, anunció un fallido autogolpe y luego ser vacado por el Congreso. En este sentido, algunas regiones del país salieron a protestar en contra de la actual mandataria Dina Boluarte y un pedido de adelanto de elecciones.

Te puede interesar: Alberto Otárola señala que no permitirán más la injerencia de Evo Morales en los asuntos políticos del Perú

Evo Morales, expresidente del Bolivia, no podrá ingresar al Perú. Foto de archivo: REUTERS/David Mercado

Hay que recordar, que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunciaba un día anterior que no van a permitir “injerencia” de Morales en la situación política que atraviesa el Perú.

“Vamos a utilizar enérgicamente los mecanismos de nuestra diplomacia directa y los mecanismos administrativos sancionadores”, anotó Otárola sobre Morales. En esa línea, agregó que “estamos tomando nota del tema y, sobre todo, habrá una respuesta muy pronta”, aseveró a Perú 21.

SEGUIR LEYENDO