Evo Morales lamentó no poder ingresar a Perú y recordó cuando Dina Boluarte defendía su proceso de integración

La presidenta Dina Boluarte cuestionó las visitas de Evo Morales.

El expresidente boliviano, Evo Morales, se pronunció luego que desde la Superintendencia Nacional de Migraciones se dictara una prohibición de ingreso a territorio peruano, por supuestamente estar azuzando a los manifestantes.

“Después de expulsar al embajador de México por defender la vida del presidente Pedro Castillo y su familia, la derecha del Perú nos prohíbe el ingreso a ese país hermano por hablar de la Asamblea Constituyente y pedir que paren el genocidio de nuestros hermanos indígenas”, escribió en Twitter el exmandatario.

Acompañó su mensaje con un video del año 2021, cuando Boluarte aparecía en una entrevista a canal N justificando la presencia de Morales en el país. “No me molesta y no me preocupa”, respondía. Señaló que conversó con él, y le parecía una “persona noble, sencilla, con un carisma social tremendo; el pueblo peruano lo quiere”.

Dina Boluarte antes halagaba a Evo Morales

Asimismo, el líder boliviano lamentó que la “hermana Dina, que antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos”.

Morales finaliza su mensaje asegurando que los conflictos en Perú no se resolverán con expulsiones, prohibiciones ni represiones. Sostiene que un pueblo digno como el peruano “sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado para la recuperación de los recursos naturales con tolerancia e inclusión”.

Más temprano, el premier Alberto Otárola dijo que el impedimento contra Evo Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos es una decisión firme y enérgica del Gobierno peruano.

“En esta decisión muy firme del Gobierno peruano, comunicamos el impedimento de ingreso de esta persona (Evo Morales) al país, quien no volverá a entrar más a nuestro Perú, salvo que se levante este impedimento claramente establecido en las normas internas peruanas”, dijo el titular de la PCM en encuentro con la prensa.

Agregó que esta decisión regirá hasta que se modifique la situación que amerita la aplicación de este artículo completo. “Lo que se está haciendo es aplicar la Ley de Migraciones para aquellas personas que afectan el orden público en el Perú”, sostuvo.