Avanza País apoyará la reconsideración que busca inhabilitar a Freddy Díaz por denuncia de abuso sexual

El debate sobre el recurso en contra de Díaz Monago se realizó 6 meses después de la denuncia. (Andina)

Condenan respaldo del Pleno. La bancada de Avanza País (AP) lamentó a través de un comunicado que el congresista Freddy Díaz, denunciado por violación sexual, no fuese inhabilitado por el Congreso debido a la acusación en su contra.

El legislador, expulsado del grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), fue señalado por una extrabajadora de su despacho congresal, por dicho delito, hace seis meses. Por ello, el último martes 10, se tenía previsto votar a favor o en contra del informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sobre este caso.

El grupo de trabajo, presidido por la congresista Lady Camones (APP), recomendó que Díaz Monago fuese inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. Este documento fue evaluado en la Comisión Permanente en la citada fecha y fue transmitido en vivo inicialmente, sin embargo, a pedido del abogado del parlamentario, la sesión se realizó en reserva.

“Quiero referirme en un primer término a que si bien es cierto, conocedor de la norma, esta audiencia por infracción constitucional es pública, no es menos cierto que tiene un tamiz y un efecto colateral frente al derecho de la libertad de una mujer. (…) en cuanto al honor de una persona, solicitaría que esta sesión sea de orden privada”, afirmó el letrado.

A su vez, Díaz Monago respaldó lo manifestado por su abogado y aseguró que no deseaba “la revictimización” de la denunciante. “Creo que en este hemiciclo no deberíamos permitirlo. Se ha dicho adjetivos, se ha usado el nombre de la señorita, lo que no sería justo; [detalles] podrían salir en el calor de debate”, indicó.

Tras aceptarse la solicitud del congresista y de su defensa legal, y sesionarse como correspondía, el informe de la SAC solo recibió 59 votos a favor, dos en contra y 21 abstenciones. En el Pleno se requería llegar a los 66 votos para que se disponga la inhabilitación.

En este escenario, la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) presentó una reconsideración sobre esta medida. La acción fue saludada por su colega Susel Paredes, quien integra la SAC y afirmó que sí encontró una “responsabilidad” expresa de Díaz en este caso.

“Se ha presentado una reconsideración, pero no se ha votado. Esperemos que reflexionen para que cuando se vote la reconsideración se vote a favor de la sanción”, agregó. De esta manera, el caso del parlamentario continuará vigente hasta su archivamiento.

Asimismo, la bancada de AP también anunció que se sumará a este recurso, en la totalidad de sus integrantes, tras votar de igual manera en la sesión.

“El Grupo Parlamentario Avanza País votó en su totalidad a favor de la inhabilitación por 10 años del congresista Freddy Díaz. Lamentamos no haber alcanzado la votación requerida”, se lee en el texto publicado. “Apoyaremos la reconsideración e insistiremos en lograr los votos necesarios para sancionarlo”, agregó.

Por otro lado, las diligencias correspondientes sobre este caso ya se formalizaron en el Ministerio Público. Según informó la institución, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal adoptó dicha medida sobre la investigación preparatoria en contra del congresista.

La indagación recoge “la presunta comisión del delito contra la libertad sexual - violación sexual agravada” en contra de Díaz Monago. El Poder Judicial, mientras tanto, dictó un impedimento de salida del país semanas atrás, a pedido de la Fiscalía, contra el legislador.

