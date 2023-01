Marcio Valverde reveló que años atrás pudo haber fichado por Sport Boys

El volante espera poder clasificar a un torneo internacional con los 'rosados'.

Marcio Valverde fue contratado por Sport Boys de cara a la Liga 1 2023. Se confirmó su fichaje después de los problemas por los que pasó el cuadro ‘rosado’. En una charla, el volante confesó que están en desventaja ante los otros equipos y que regresa a Lima tras 10 años jugando en provincia.

En una entrevista para GOLPERU, el mediocampista de 35 años contó sobre su nuevo reto en su carrera: “Soy de Lima, pero he estado mucho tiempo en provincia. No juego en un equipo de Lima o el Callao hace 10 años. Es la primera vez que juego en un equipo del puerto. En Academia Cantolao me inicié, pero no jugué en Primera División, y ahora me toca este bonito reto en el Callao”.

Además, el exfutbolista de Alianza Atlético confesó que pudo fichar por la ‘Misilera’ años atrás: “Tuve algún contacto con Sport Boys en el pasado, pero tenía contrato con otro equipo y no podía desvincularme. Se quedó a mitad de camino y ahora gracias a Dios se pudo dar el llegar al equipo del cual soy hincha, y eso lo hace más bonito”.

“Después de Año Nuevo, el 3 y el 4 nuevamente volvimos a entrenar. Yo me incorporé el día sábado a los entrenamientos recién. Y los que venían entrenando hicieron un partido de práctica con la reserva. Por ahí tuvieron minutos, que de todas maneras suma, dado que los tiempos se acortan”, sostuvo Valverde.

Asimismo, el volante mencionó el plan de entrenamiento para estos días: “Hemos sido el último equipo que empezó la pretemporada. No sé si vayamos a tener más partidos de práctica, pero el día de mañana estamos concentrando hasta el día sábado. Vamos a hacer una concentración para trabajar a doble turno y poder ganar esta semana de trabajos, ya que no hemos podido tener una pretemporada normal”.

Por último, el ex jugador de Sporting Cristal declaró que será un gran reto jugar en Sport Boys: “Es un bonito reto para mí, esperemos que este año sea bueno. Hay compromiso, esperemos que todo se vaya encaminando. Sabemos que cuando las cosas van bien, hay tranquilidad en el plantel y eso facilita las cosas. Esperamos hacer una buena campaña. Apuntamos a un torneo internacional y a darle mucha alegría al pueblo chalaco”.

Los refuerzos ‘rosados’ 2023

Sport Boys, después de superar el problema de no poder jugar en la Liga 1, empezó a contratar jugadores. Marcio Valverde fue el único refuerzo que se mantuvo tras los problemas con la Comisión de Licencias. Alexi Gómez y Diego Penny decidieron rescindir sus contratos y fueron fichados por Deportivo Garcilaso.

La dirigencia logró incorporar a nueve refuerzos para el plantel que dirige Guillermo Sanguinetti, varios de ellos tuvieron en el pasado un paso por la ‘misilera’. La lista de fichajes para esta campaña la conforman los siguientes jugadores:

- Werner Schuler (defensor central)

- José Racchumick (defensor central)

- Dylan Caro (lateral izquierdo)

- Christian Vásquez (lateral derecho)

- Juan Morales (volante defensivo)

- Luis Carranza (extremo derecho)

- Jorge Ríos ( volante defensivo)

- Kevin Sánchez (delantero centro)

- Marcio Valverde (volante defensivo)

