Pamela López presenta a Franco Portales ante sus fans con beso: productos le dedicó unas palabras y minimizó a Paul Michael

Pamela López asistió a su segundo evento del club de fans KittyPam junto a Franco Portales. (Capturas de video TikTok @farandula.lorcha)

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Pamela López asistió a su segundo evento organizado por el club de fans ‘KittyPam’ acompañada de su nueva pareja, Franco Portales, quien fue presentado públicamente ante las seguidoras de la empresaria. Durante el encuentro, Portales protagonizó un momento espontáneo con López y respondió a las preguntas de la prensa sobre Paul Michael, expareja de la trujillana, a quien restó importancia.

Franco Portales sorprendió con un beso y dedicó unas palabras a las seguidoras

Durante la actividad, la maestra de ceremonia invitó a Portales a pasar al frente, donde se encontraba López junto a sus seguidoras. El productor musical, que se mostró tímido al inicio, se acercó a López y le dio un beso frente a las asistentes al evento. Posteriormente, fue invitado a dirigirse al público y ofreció un breve mensaje. “Increíble, estoy sorprendido. Gracias a toda la gente que le tiene cariño a Pamela, me parece genial la verdad. Estoy muy contento, la verdad no sé qué decir. No preparé nada, ni siquiera sabía que iba a salir acá. Solo feliz por ella y que se diviertan”, declaró Portales ante las cámaras.

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Pamela López también se dirigió a sus seguidoras tras las palabras de su pareja y agradeció el respaldo recibido durante la reunión. “Muchísimas gracias también, me uno al agradecimiento”, expresó la empresaria. Con este gesto público, López formalizó ante su comunidad de fans la relación que mantiene con Portales, luego de su separación de Paul Michael a mediados de junio.

Portales aseguró no conocer a Paul Michael y minimizó su relevancia

Durante el mismo evento, Portales fue consultado por la prensa sobre Paul Michael, integrante de la agrupación La Combinación de La Habana y expareja de López durante más de un año. El productor musical fue tajante al señalar que no tiene ningún vínculo con el cantante. “No sé quién es. No lo conozco. La verdad, me da igual”, afirmó Portales ante las preguntas de los reporteros presentes en la actividad.

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Revive el emocionante momento en que Franco Portales es aclamado por el público para subir al escenario con Pamela López. El joven le dedicó unas palabras y confesó su nerviosismo. Video: Marisol Mayta / Malvina

La consulta surgió luego de que días antes se difundieran imágenes de un encuentro entre López y Michael durante la presentación del videoclip de la canción ‘Señora’, en el que ambos protagonizaron un momento de cercanía. Ante ello, los periodistas insistieron en preguntarle a Portales si le interesaría conocer personalmente al cantante. “La verdad que me da igual, me da lo mismo”, respondió el productor, quien también descartó haber sentido celos por las imágenes del reencuentro.

“No, para nada. No le paro bola a eso”, sostuvo. Los reporteros también le plantearon a Portales la versión de que habría tenido un reclamo privado hacia López tras el encuentro con Michael, una posibilidad que el productor no confirmó de manera directa. “¿Quién puede probar eso? ¿Quién lo dijo?”, replicó Portales ante la insistencia de la prensa, sin desmentir ni afirmar de forma expresa la existencia de dicho reclamo.

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Pamela López reconoció mantener comunicación con Paul Michael

Consultada sobre su vínculo actual con Paul Michael, Pamela López reconoció que ambos continúan en contacto, en referencia a los inicios que compartieron dentro del mundo del espectáculo conocido como ‘Chollywood’. “Tenemos mucha comunicación. Empezamos como amigos. Me sorprendieron muchas cosas de él, pero tiene una personalidad única”, declaró la empresaria.

Por su parte, Paul Michael también se refirió al encuentro con su expareja durante la presentación del videoclip ‘Señora’, en el que además elogió el desempeño actoral de López en la producción. “Quiero felicitar a Pamela por el gran trabajo que hizo en el videoclip, de verdad. Eres una excelente actriz, en todo lo que vas a hacer eres buena: cocinera, actriz, bailarina”, afirmó el cantante.

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Michael evitó pronunciarse sobre la actual relación de su expareja con Portales y prefirió mantener distancia del tema. “La verdad, no estoy pendiente de su vida, ando pendiente de la mía y de mi crecimiento”, señaló.

La influencer Pamela López sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nueva pareja, Franco Portales. La pareja se mostró feliz y unida durante un evento. Video: Marisol Mayta / Malvina

Portales evitó confirmar un posible proyecto musical junto a López

Hacia el final de las declaraciones, la prensa consultó a Portales sobre la posibilidad de trabajar en conjunto con López en un proyecto musical, dado su perfil como productor. El empresario evitó dar detalles al respecto. “No puedo decir nada de eso todavía”, respondió, sin descartar de manera explícita que se trate de un proyecto en desarrollo. Ante la insistencia de los periodistas, Portales solo atinó a agradecer y cerrar la conversación sobre el tema.

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Pamela López compartió además una fotografía en sus redes sociales en la que aparece besando a Portales, gesto con el que buscó despejar las versiones sobre un posible distanciamiento tras la controversia generada por su encuentro con Paul Michael.