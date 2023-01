Freddy Díaz pide “no revictimizar” a mujer que lo denunció por abuso y consigue que su inhabilitación se debata en privado

El congresista pertenecía a la bancada de Alianza para el Progreso. (Congreso)

El Congreso de la República debate este martes 10 de enero la sanción sugerida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso - APP), en contra de su excolega de bancada Freddy Díaz.

El congresista, expulsado de la bancada de APP, fue denunciado por una extrabajadora de su despacho parlamentario por violación sexual. El hecho ocurrió seis meses atrás. Según denunció la víctima, Díaz Monago no solo abusó de ella sino que también la encerró con llave en su oficina.

En este escenario, la SAC acordó recomendar la inhabilitación del parlamentario por 10 años para ejercer cualquier cargo público. La Comisión Permanente adoptó dicha medida con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

De aprobarse el informe planteado por la Subcomisión de Acusaciones, la accesitaria de Díaz asumiría su escaño. El documento del grupo de trabajo recoge las denuncias 284 y 286 por la presunta infracción constitucional.

Por otro lado, aunque se tenía previsto que la sesión del Legislativo se desarrollé con normalidad, transmitiéndose en vivo a través de sus cuentas institucionales, el parlamentario Freddy Díaz pidió que el debate pase a una reunión reservada.

El pedido fue recogido por la Mesa Directiva, liderada por José Williams, y se aprobó tras algunos minutos de consideración. Ello pese al rechazo expresado por Camones Soriano, titular de la SAC, ante la solicitud.

“Este es un caso muy particular, no quisiéramos la revictimización. Creo que en este hemiciclo no deberíamos permitirlo. Se ha dicho adjetivos, se ha usado el nombre de la señorita, lo que no sería justo; eso podría salir en el calor de debate”, manifestó.

Noticia en desarrollo...

