Obispos del Perú invocó al Gobierno de Dina Boluarte a detener “la violencia y las muertes”

Obispos del Perú reprueban las 12 muertes en Juliaca y heridos que dejó las manifestaciones. REUTERS/Hugo Courotto NO RESALES. NO ARCHIVES

La Conferencia Episcopal Peruana se pronunciaron sobre los decesos y heridos que se han reportado en las últimas horas en la ciudad de Juliaca, en Puno. Esto, se evidencia en el sexto día del reinicio de las manifestaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, así como también el adelanto de elecciones.

A través de un comunicado, los obispos del Perú rechazaron la situación que atraviesa el país. Asimismo, hicieron llegar sus condolencias a las familias de las víctimas tras la tragedia.

“(…) reprobamos profundamente la muerte de los compatriotas fallecidos, 12 hasta el momento, así como los heridos civiles y policías de la Región y Departamento de Puno, acaecidos el día de hoy, en el contexto de enfrentamientos durante el desarrollo de protestas ciudadanas”, se lee en la misiva.

Iglesia peruana envían mensaje de paz

Además, lamentaron que los hechos hayan ocurrido “como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta”, pero que se recurra a la “ilegalidad”. También, condenaron el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades. “Ambas situaciones son condenables y en ambas se debe, prontamente, individualizar a los responsables”, agregaron.

La Conferencia Episcopal Peruana también hizo un llamado para identificar los “justos reclamos” de la sociedad. Y pidió a no permitir que se “destruya” el país por las propias acciones.

“Invocamos al Gobierno a detener, urgentemente, la violencia y las muertes vengan de donde vengan; al Ministerio Público y al Poder Judicial, a investigarlas y sancionarlas; y al Congreso, a tomar las decisiones que exige la coyuntura y la paz social del país. Caminemos juntos para construir la paz en nuestro amado Perú”, mencionó.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Demonstrators assist an injured man during a clash with security forces, during a protest demanding early elections and the release of jailed former President Pedro Castillo, near the Juliaca airport, in Juliaca, Peru January 9, 2023. REUTERS/Hugo Courotto NO RESALES. NO ARCHIVES

¿Un pretexto?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, informó sobre la primera muerte en el reinicio de las protestas en su contra. Sin embargo, indicó que no “entiende” cuál es el motivo por lo que salen a marchar. Además, calificó como “un pretexto” la continuidad de las manifestaciones.

“Hermanos de Puno y donde todavía se están levantando en protestas de qué. No se está entendiendo claro qué está pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos, lo único era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos. (…) Lo que están ustedes pidiendo es un pretexto para seguir”, declaró en la reunión del Foro de Acuerdo Nacional.

La Defensoría del Pueblo confirmó que 12 personas más fallecieron en las protestas contra el gobierno.

