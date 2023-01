La respuesta de Hernán Barcos sobre el posible fichaje de Christian Cueva a Alianza Lima

El 'Pirata' espera que 'Aladino' regrese a los 'íntimos' para jugar la Copa Libertadores.

Hernán Barcos es uno de los referentes de Alianza Lima de cara a la Liga 1 2023. En una charla, el atacante argentino comentó acerca del posible fichaje de Christian Cueva por los ‘íntimos’. También opinó sobre el rendimiento de Bryan Reyna en la ‘Tarde Blanquiazul’ ante Junior de Barranquilla.

En una entrevista para RPP, el ‘Pirata’ respondió acerca de la posible llegada de ‘Aladino’ al club: “¿Falta Cueva? No sé si llegará o no, pero ojalá pueda venir. Obviamente todo jugador bueno nos va a ayudar. No he hablado con él, porque todavía no sabemos su situación. Uno, muchas veces, no quiere”.

Además, el delantero de 38 años confía en que se pueda realizar la contratación, aunque todo depende de que el volante pueda resolver el problema que tiene actualmente: “El deseo de él, ya sabemos, es venir. Ojalá pueda destrabar su problema y pueda llegar”.

Por último, Barcos comentó sobre el rendimiento de Reyna, uno de los nuevos fichajes para esta nueva temporada: “Muy bien Bryan, recién nos estamos conociendo, él viene de otro equipo. Se ha incorporado muy bien y que le vaya excelente por el bien de él y del equipo”.

Cueva a Alianza Lima

La contratación de Christian Cueva es un tema que todavía sigue en la agenda del cuadro ‘blanquiazul’. Para José Bellina, gerente deportivo del club, es complicado que se pueda realizar por los asuntos que tiene que resolver el mediocampista.

“Es difícil que se cierre un plantel antes del mercado de pases. Si tuviera que arriesgarme, el tema está cerrado con una excepción. Christian Cueva tiene algunos temas contractuales que resolver para posteriormente negociar con él”, sostuvo el directivo ‘grone’ sobre ‘Aladino’ en una entrevista para Latina.

Christian Cueva cerró con derrota el 2022. (Al Fateh)

Delantera ‘íntima’ 2023

Alianza Lima se ha movido bastante en este mercado de fichajes de cara a la Liga 1 y a la Copa Libertadores. Una de las zonas que más se beneficio fue el ataque, pues trajeron a cuatro jugadores. Los más resaltantes son Gabriel Costa, que regresó al club después de siete años, y Pablo Sabbag, que actualmente está lesionado.

En esa misma línea, la directiva consiguió mantener a una de sus principales figuras como Hernán Barcos. El ‘Pirata’ ha sido el goleador del equipo en los últimos años, en donde consiguieron el bicampeonato.

La lista completa de fichajes es la siguiente:

- Juan Pablo Goicochea

- Gabriel Costa

- Óscar Pinto

- Franco Zanelatto

- Aldair Rodríguez

- Bryan Reyna

- Pablo Sabbag

- Hernán Barcos

En adición, dejaron el equipo futbolistas históricos como Wilmer Aguirre, quién ganó seis títulos nacionales con la institución victoriana. Otro que dejó el plantel es Jefferson Farfán, debido a que se retiró del fútbol profesional. Arley Rodríguez, Sebastián Gonzales Zela, Mauricio Matzuda y Beto da Silva cierran la lista de las salidas del club.

