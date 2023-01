César Acuña y su peculiar discurso en la boda de Brunella y Richard: “Un día especial, porque es especial”

César Acuña y su peculiar discurso en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Instarándula

Cesar Acuña fue uno de los invitados la boda de Brunella Horna y Richard Acuña que dio mucho de qué hablar. Y es que, el excandidato presidencial aprovechó la ocasión especial para dedicarle unas palabras a la rubia conductora y a su hijo, sin imaginar que una de las frases que expresó en su discurso, iba a llamar la atención.

A través de las redes sociales, se volvió viral el preciso momento en que el político agarró el micrófono y se paró frente a los cientos de invitados para hablar de lo especial que es para él que su primogénito se case. Esto sucedió antes de que la feliz pareja mencione el tan ansiado ‘Sí, acepto’ como parte de los detalles que decidieron agregar a su boda, pues la mamá de la empresaria también habló.

El mensaje de Cesar Acuña no pasó desapercibido para los usuarios, quienes señalaron que el líder de ‘Alianza para el progreso’ no perdió la costumbre y dejó otra de sus confusas frases. Recordemos que, el patriarca de los Acuña ha sido blanco de burlas en varias ocasiones por entreverar algunas palabras a la hora de una exposición importante. Tal parece que su nerviosismo le juega malas pasadas y los cibernautas lo toman con humor.

“Primero quiere agradecer a Dios por hoy día darnos un día especial, porque hoy día es un día especial para ambas familias, un día especial también para todos”, dijo el gobernador de La Libertad.

“Lo importante es que sabe que es un día especial”, “Lo volvió a hacer”, “Como para no perder la costumbre”, “Todos rezando para que no diga acuñadas”, “Si yo hubiera estado ahí, no hubiera aguantado la risa”, “Yo contando cuantas veces dijo día especial”, “Mejor no hubiera hablado”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe mencionar que, las primeras imágenes fueron difundidas por el portal Instarándula’, portal que se ha encargado de dar a conocer múltiples detalles de la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. “Lo máximo Don César Acuña casi se hace otra frase célebre, je, je, je”, escribió Samuel Suárez.

Los votos matrimoniales de Brunella y Richard

Brunella Horna utilizó sus redes sociales para compartir un vídeo de la primera parte de su boda, donde se escucha una parte de sus votos matrimoniales. La empresaria quiso que sus seguidores conozcan un fragmento del mensaje que le dedicó a su esposo antes de decir el tan esperado ‘Sí, acepto’.

“Me parece que fue ayer cuando estaba sentada en un programa de televisión y recibo un mensaje tuyo. Desde ahí, empezó todo. Desde ese día, nunca más dejamos de hablar. Tú sin entender cómo era el mundo de la televisión y yo el de la política, lo único que quisimos hacer era ser felices, sin importar el qué dirán”, dijo la modelo.

Por su parte, Richard Acuña habló de cómo le gustaría pasar su vejez al lado de la presentadora televisiva. “Te prometo que te haré muy feliz y te cuidaré, que quiero estar contigo hasta cuando estemos arrugaditos y cerrar mis ojitos, porque eres la mujer de la cual me enamoré y con la cual quiero estar por siempre”, expresó el excongresista.

Brunella Horna envió un mensaje a Richard Acuña tras casarse. Video: Instagram

