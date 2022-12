Luis Enrique, a solas con Ibai Llanos: las críticas por el “experimento” Twitch, el jugador que no hubiese llevado al Mundial y por qué quiere a Messi campeón

Luis Enrique explica cómo fue su salida de la selección española

Luis Enrique rompió el silencio desde su salida como entrenador de España. El entrenador se abrió y habló de todo con Ibai Llanos en una transmisión amena brindada por Twitch. El DT brindó sus argumentos para defender sus streaming en la concentración del elenco ibérico, algo que generó las críticas de un sector de la prensa. Además, el ex futbolista del Real Madrid y el Barcelona dio su pronóstico para las semifinales del Mundial Qatar 2022 en el que La Roja fue eliminada en los octavos de final en la definición por penales ante Marruecos.

Sobre sus transmisiones en vivo, esgrimió: “Era un experimento para ver si podía ser interesante. Si la gente podía interesarse en contar la historia de la selección en el Mundial. No era un objetivo de suprimir los medios de comunicación. Lo que más valoro es el trato directo de la gente. Lo que antes venía contaminado por la prensa, lo de la gente fue real”.

También subrayó que como jugador nunca tuvo la mejor relación con los medios: “Nunca tuve feeling con la prensa y más en una época en la que no había jefes de prensa ni redes sociales. Si tu me llamas para pasarte información estoy faltando a una regla básica de confidencialidad”.

Además, aclaró: “Las transmisiones eran en mi tiempo de ocio y todos en el plantel a partir de las 22 horas de Qatar podían distenderse como querían dentro de la concentración. Nadie de la Federación me dijo nada y fui libre de decidir lo que quería”.

Respecto de su desvinculación contó: “Firmé un contrato por cuatro años. Después de la Eurocopa en 2021 me ofrecieron para renovar y les dije que no, que cuando acabe el Mundial nos sentábamos a hablar. Terminado el Mundial pensé que iba a tener que tomar una decisión, pero no hizo falta ya que me comunicaron que no iba a haber ninguna oferta. Si la hubiese habido lo habría pensado”.

Pero el haber dejado el cargo de entrenador nacional lo tomó como una posibilidad: “Se cierra una puerta y se abre una ventana. Es la primera vez en mi carrera como entrenador que no me renuevan el contrato. Pero preferí que sea así si ya que no estaba la confianza”.

España igualó sin goles ante Marruecos y tampoco se sacaron ventaja en el alarque. Esto derivó en una definición por penales en la que los africanos tuvieron más puntería. “Teníamos una estadística que Bono adivinaba 8/10 penales, pero no contenía tantos. Es un gran arquero. Lo malo que tiene estas competiciones es que en 120 minutos se puede perder todo. Es obvio que no hicimos un buen partido contra Marruecos. Veo los partidos del Mundial ahora y me queda la sensación de podríamos dar un poco más”.

A la hora de un balance como estratega del elenco español sostuvo: “Llevamos cuatro años a cargo de la selección. Conseguimos generar ilusión y ganas de volver a ver a la selección con los jugadores jóvenes. Como técnico mi trabajo es intentar ayudar a los jugadores y debo tomar decisiones”.

En tanto que reveló que si pudiera regresar en el tiempo haría un cambio en la lista definitiva: “Llevaría 25 de 26 de los que convoqué. Quitaría uno y llevaría otro. Eso no hubiese cambiado el resultado final. Hay un jugador que me hubiese gustado llevar y otro que jugó y que no era lo que esperaba. Obvio no voy a dar el nombre”.

Y fue contundente a la hora de elegir el jugador que lo maravilló en España: “Pedri es ‘Harry Potter’. Lo más parecido que he visto es Andrés Iniesta”.

En tanto que le deseó lo mejor a su reemplazante, Luis de la Fuente. “Es un fenómeno. Estuvo diez años con los juveniles. Está muy capacitado y le deseo todos los éxitos”, confió.

A la hora de su vaticinio para las semifinales que comenzarán este martes, el entrenador ratificó dónde tiene su corazón: “Soy malo haciendo predicciones, me gustaría por lo que significa Leo Messi para el fútbol que pudiese levantar la Copa. Lo dije antes del Mundial así que no me pongan ‘anulo mufa’”.

Pero reparó que si bien sería una sorpresa que Marruecos sea campeón, le gustaría. “A nadie le sorprendería que Marruecos llegue a una final y si fuese campeón sería merecido. Sería un puntazo que Marruecos sea campeón”.

Luis Enrique aclaró que ahora se tomará unas vacaciones y luego se preparará para una prueba de atletismo que será en Sudáfrica. Luego le gustaría dirigir en un club porque es una persona “híperactiva” por lo que ansía volver a trabajar todos los días.

