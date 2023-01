Por qué ‘Ayer y Hoy’ fue cancelado después de 23 años y qué pasó con sus emblemáticos conductores

'Ayer y Hoy' fue el dominical más exitoso de Latina TV.

‘Ayer y Hoy’ fue uno de los programas más importantes que transmitió Latina Televisión en su momento. El magazine se emitía todos los domingos al mediodía, siendo conducido por los carismáticos Christian Bravo y Annie Yep. Ellos presentaban contenido variado para el público en general, relacionado con la televisión, cine, arte y cultura.

Se emitió por primera vez el 10 de septiembre de 1989 como resumen semanal de noticias, pero poco a poco se fue transformando en un divertido magazine. La idea gustó al público y se emitió de manera ininterrumpida hasta el 26 de diciembre de 1999, cuando el programa entró en pausa.

El 21 de enero de 2001, unos nuevos y jóvenes rostros se encargaron de renovar el magazine, que anunciaba por todo lo alto su regreso a la televisión peruana. Christian Bravo y Annie Yep asumieron la conducción del programa, convirtiéndose en la dupla favorita de los peruanos durante los siguientes 12 años.

Christian Bravo y Annie Yep en su primer programa de 'Ayer y Hoy'.

“Somos casi un matrimonio y el divorcio no está en nuestros planes. Aquí me han visto en todas las etapas de mi vida. Como estudiante universitaria, novia, casada, embarazada y madre. Somos realmente una familia”, comentó Yep en el aniversario número 22 del programa.

A lo largo de los años, ‘Ayer y Hoy’ contó con diversos segmentos que marcaron un antes y un después en la pantalla chica. Por ejemplo, ‘En Boca de Todos’ fue un espacio se enfocaba en las noticias de la farándula, mientras que ‘La Cartelera’ informaba sobre lo mejor del séptimo arte. Varias figuras se hicieron conocidas por salir en ‘La Chica de Portada’.

Christian Bravo y Annie Yep presentaron juntos 'Ayer y Hoy' por más de 10 años.

¿Por qué ‘Ayer y Hoy’ salió del aire?

Después de 23 años, ‘Ayer y Hoy’ emitió su último programa el 29 de diciembre de 2013. Los conductores Christian Bravo y Annie Yep dijeron adiós en una emotiva despedida. Ninguno de ellos dio detalles del por qué el programa fue cancelado, pero la conductora dejó entrever que se debió por problemas internos con el canal.

“Solo nos queda decir infinitas gracias a ese público cautivo que siempre nos acompañó, a pesar de los abruptos cambios de horario. También gracias a los anunciantes que confiaron en nosotros y a las empresas que siempre, siempre nos apoyaron. Hasta siempre, feliz año”, expresó Yep en su último día.

Por su parte, Bravo solo agregó en sus redes sociales que ‘Ayer y Hoy’ fue “una experiencia hermosa que tenía que llegar a su fin algún día”.

Tiempo después, Annie Yep confirmó que ‘Ayer y Hoy’ fue cancelado porque llegó el boom de los reality de competencia, entre ellos ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. “El canal decidió cerrar el programa y crear con el presupuesto un reality”, señaló en referencia a ‘Bienvenida la tarde’.

El último programa de 'Ayer y Hoy' | Latina TV.

¿Qué fue de los conductores?

Luego de la cancelación de ‘Ayer y Hoy’, el conductor de TV y empresario Christian Bravo se convirtió en presentador de dos programas gastronómicos, llamados ‘Chef Market’ y ‘En su Punto’. Fue elegido como embajador de la Marca Perú por ser propietario del restaurante Bravo Restobar y por sus reconocidas distinciones como cocinero.

Actualmente, Bravo dirige el restaurante Fuego, ubicado en Miraflores, que destaca entre los demás por ser el primer smoked house en Lima. También tiene un podcast llamado ‘Recetas para el alma’, que ofrece consejos para “el corazón, la mente y el alma”.

Christian Bravo y 'Fuego' ganaron el premio Luces por 'El mejor nuevo restaurante del 2021'.

Por su lado, Annie Yep contó que su vida cambió por completo luego de que ‘Ayer y Hoy’ fuera cancelado, ya que no recibió una compensación económica al no estar en planilla. Además, porque su vida personal atravesó por difíciles momentos, entre ellos la muerte de su padre y un embarazo inesperado en plena etapa de desempleo.

“Entré en una depresión muy grande porque era una situación bastante dura. De hecho, por eso mi hijo nació con problemas en los pulmones. Todo me vino de porrazo. Comencé a googlear negocios que me permitan estar con mis hijos. Dije ‘voy a hacer cupcakes’ y me metí a estudiar eso, 300 dólares cada curso. Abrí mi empresa, pero el margen de ganancia era nada, 2 o 3 soles”, contó en Miraflores TV Digital, donde aseguró que trabajó en fiestas infantiles tras cerrar su negocio gastronómico.

Luego de unos meses, una amiga suya la incentivó a ingresar a Remax, una organización internacional de bienes raíces. Desde entonces, la exconductora de ‘Ayer y Hoy’ se desempeña como intermediaria inmobiliaria. “Trabajar en lo que te gusta es una maravilla”, presume en redes.

Annie Yep trabaja en el rubro de bienes raíces.

