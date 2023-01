Perú perdió S/ 11.000 millones por menor crecimiento económico, según ADEX

Perú, entre los países más preocupados por desempleo y economía en el mundo.

El Perú habría registrado pérdidas por S/ 11.021 millones debido al menor crecimiento económico durante el periodo de gobierno del exmandatario Pedro Castillo, estimó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX.

Luego de analizar la situación del Perú durante 16 meses de gestión de Pedro Castillo, el gremio de exportadores lamentó que “la corrupción, la crisis política-económica y la ineficiencia en todos los aspectos de su gestión”, hayan perjudicado a los peruanos más vulnerables.

“El costo de elegir mal a las autoridades trajo un impacto económico que tuvo como principales víctimas a las personas de menores recursos”, sostuvo ADEX.

En ese sentido, el gremio precisó que el monto perdido equivale a pavimentar 2.863 kilómetros de carreteras (más de los 2.490 kilómetros que unen Tumbes y Tacna); construir 525 nuevos colegios (21 en cada una de las regiones), 88 hospitales (cuatro en cada una de las regiones) y 3.674 comisarías (147 en cada una de las regiones).

Asimismo, ADEX señaló que la pérdida es equivalente a la entrega del Bono Familiar Universal (S/ 760 por familia) a cerca de 14 millones 501 mil personas. En términos de las posibilidades de las personas de iniciar sus propios emprendimientos, equivale a la implementación de 1 millón 102 mil bodegas a favor de las familias, o a la adquisición de 191.537 automóviles que pudieron haberse utilizado en transporte particular o taxi, que hubieran permitido mitigar la crisis económica.

La pobreza en el Perú aumentaría el 2022 debido a alta inflación y crisis económica.

“El futuro del país nunca más debe caer en manos de personas que no estén capacitadas para enfrentar el reto de dirigir el destino de los más de 33 millones de peruanos, sobre todo porque aún hay muchas brechas sociales por cerrar, mejorar los servicios básicos como agua, desagüe, electricidad; infraestructura hospitalaria, colegios, acceso a una vivienda digna y otros”, afirmó Pérez Alván.

También el gremio enfatizó que lo sucedido golpeó con mucha fuerza a quienes menos. “Lo que debe llevar a la reflexión y autocrítica, puesto que absolutamente todos tenemos responsabilidad al momento de elegir a quienes liderarán el futuro del país, no investigar y dar nuestro voto a quienes no están preparados tiene un costo muy alto para el Perú y quita oportunidades, en particular a quienes tienen menos recursos”, puntualizó.

Datos adicionales

- Tomando como referencia las estimaciones de la Contraloría General de la República, entre el 2021 y 2022 la corrupción habría generado pérdidas por S/ 50.950 millones.

- Al considerar la información de la balanza de pagos del Banco Central de Reserva del Perú, entre el 2021 y 2022 se registró una fuga de capitales de S/ 71.050 millones.

- Teniendo en cuenta el presupuesto público del 2021 y 2022 y el nivel efectivo de ejecución, la ineficiencia en la gestión del gobierno de Castillo dejó de implementar obras en beneficio de los peruanos por S/ 42.458 millones.

