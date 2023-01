Hija de Tongo molesta con programa de TV: “Rindieron homenaje a mi padre con alguien ajeno a la familia”

Cinthia Gutiérrez a la espera de la recuperación de su padre. Instagram

Cinthia Gutiérrez, hija de Tongo, expresó su molestia a través de su cuenta de Instagram con un programa de televisión. La cantante dio a entender que quieren aprovecharse de la condición de su padre, quien está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Como se sabe, Tongo, cuyo nombre de pila es José Abelardo Guitérrez Alanya, se encuentra estable. Sin embargo, los médicos han señalado que su pronóstico aún es reservado. Amigos, familiares y seguidores oran por su pronta mejoría.

Mientras sus seres queridos están a la espera de alguna buena noticia, Cinthia Gutiérrez indicó que un programa de televisión se contactó con ella para rendirle un homenaje a su padre. Al no aceptar, la producción habría seguido con sus planes pero con una persona externa a su familia.

Te puede interesar: La lucha de Tongo contra la diabetes y otras complicaciones de su salud en los últimos años

“Ayer me llamaron de un programa televisivo para hacer un tributo a mi padre. El tributo ya está hecho hace algunos meses, con la participación de mi padre estrenamos ‘La pituca’ en chicha pop”, indicó la hija de Tongo en su publicación.

“Ellos ya tenían el conocimiento de esto, pero como por el momento no tengo ánimos y tengo más cosas importantes en qué pensar que estar yendo a programas a dar entrevistas porque aún estamos en un momento delicado, ellos le rindieron un ‘homenaje’ con alguien ajeno a la familia. Ustedes saquen sus propias conclusiones”, concluyó Cinthia Gutiérrez.

Hija de Tongo molesta con producción de programa de TV.

¿Cuál es la situación de Tongo?

Tongo se encuentra internado en el Instituto Nacional de Neoplásicas tratando de salir adelante. Cinthia Gutiérrez se animó a hacer un live a través de su cuenta de TikTok para dar detalles de la salud de su padre.

“Como es de conocimiento público, él estuvo muy mal de un día para el otro, son las altas y bajas propias de la enfermedad. Para nosotros fue muy triste y alarmante, lo que hicimos es mantener la calma e informar porque es una persona pública”, indicó Cinthia Gutiérrez, quien agradeció las muestras de cariño de los fans y la preocupación que han mostrado.

Te puede interesar: Tongo, el artista popular que alcanzó el éxito gracias a ‘La Pituca’ y el uso del ‘Tonglish’

“Está estable, está todavía en observación. No es que está todo ok, eso es algo que todavía va a demorar porque el cuerpo va reaccionando, pero esto tiene altas y bajas. No podemos decir algo verídico porque aún no tenemos respuesta por parte de los doctores. Simplemente, es pronóstico reservado aún, lo que nos queda es seguir orando y seguir pensando en positivo. Mi papá es super fuerte, ha luchado bastante, aún está con nosotros. Es algo sorprendente, las esperanzas eran muy bajas, es una persona muy fuerte”, acotó la cantante, resaltando que no pierde la fe y confía en la pronta recuperación del intérprete de ‘La Pituca’.

Cinthia Gutiérrez habla de la salud de Tongo. (TikTok)

SEGUIR LEYENDO