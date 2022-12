Tongo, el artista popular que alcanzó el éxito gracias a ‘La Pituca’ y el uso del ‘Tonglish’

El éxito de Tongo inició en 1981, cuando fundó su orquesta Grupo Imaginación.

El estado de salud de José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido en el mundo artístico como Tongo, es crítico. El cantante nacional se encuentra internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Su pareja Gladys Lupinta informó que el popular artista “tiene pocas esperanzas de vida”, por lo que pidió una cadena de oración.

¿Quién es Tongo?

Nacido el 24 de septiembre de 1957 en Huancayo, Abelardo Gutiérrez ‘Tongo’ es un cantante, compositor, humorista y celebridad de internet peruano. Saltó a la fama a fines de 1990 con las canciones “La Pituca” y “Sufre peruano”, las cuales interpretó como vocalista principal del Grupo Imaginación.

“Yo era chibolo, en el colegio estaba enamorado de una chica de barrio que se creía ‘pituca’ y quise sacarla a bailar en la fiesta de rock a la que asistí, pero ella me arrochó y me sentí mal. Ahí nació esta canción a la que le cambié la letra, pues escribí que ella me quería mucho, que para el amor no había barreras”, explicó a Trome sobre el origen de “La Pituca”.

Tongo tiene 65 años. Sus primeras canciones fueron interpretadas por el grupo Kiwishow.​

Su excéntrica personalidad llamó la atención de varios programas de TV, en donde era invitado para cantar sus principales éxitos musicales. En 2007, el periodista Jaime Bayly lo invitó a ‘El Francotirador’, pero le hizo una peculiar propuesta: cantar “La Pituca” en inglés. Esto marcaría un antes y después en su carrera artística.

Como Tongo no sabía hablar bien el idioma, su equipo le escribió la letra tal cual y cómo sonaba la pronunciación. Sin embargo, se equivocaron al redactar la palabra “why”, dando como resultado “quway”. Dicho error salió al aire y encantó a la teleaudiencia. Fue así que se inició la marca personal del cantante peruano, el ‘Tonglish’.

Tongo cantó "La Pituca" en inglés en el programa de Jaime Bayly | Latina TV

El peruano más viral

Tras el masivo éxito de “La Pituca” en inglés, Tongo continuó viendo formas de enamorar a los peruanos con su voz y picardía. Su amigo Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la ‘Chola Chabuca’, le recomendó hacer covers de Justin Bieber, el ídolo juvenil del momento. El artista nacional escuchó sus consejos y lanzó los sencillos “Baby” y “Sorry”.

En el 2016, Tongo abrió su canal en Youtube para subir los videos musicales de sus próximos temas. Al año siguiente, estrenó el cover de “Chop Suey!” de System of a Down, volviéndose viral en todo el mundo. Varias celebridades de Internet, como Auronplay y Jordi Wild, lo elogiaron por su particular forma de pronunciar el inglés.

Tongo continuó lanzando otros grandes éxitos virales como “Numb” de Linkin Park “Pumped up kicks” de Foster The People, “Rap God” de Eminem, “Bohemian Rhapsody” de Queen, “Hotel California” de Eagles y hasta el “Poketongo”, su propia versión del intro del popular anime. Varios de sus videos superan los 5 millones de visitas en Youtube.

El cover "Chop Suey" de Tongo cuenta con más de 20 millones de visitas en Youtube.

Vida familiar

Tongo está casado con Gladys Lupinta, su pareja sentimental desde los años ochenta. Juntos tienen siete hijos, varios de ellos han destacado por sus logros académicos y profesionales. Por ejemplo, se sabe que una de ellas ocupó el primer puesto en la carrera de Ingeniería Petroquímica en la UNI. En el 2020, la joven fue contratada por la NASA tras trabajar varios años en Alemania.

Por otro lado, Madeleine Gutiérrez ocupó el primer puesto cuando estudió en el Conservatorio Nacional de Música y representó al Perú en el Festival de Canadá. También fue corista de la banda Rolling Stones.

Cinthia Gutiérrez, la menor de las hijas de Tongo, es egresada de Turismo y Hotelería. También se desempeña como cantante, siendo conocida como ‘La Tonguita’. En octubre de 2022, anunció la apertura de su cuenta de OnlyFans. “Va a costar 50 luquitas”, dijo.

Los otros hijos de Tongo están alejados del mundo de la farándula.

Tongo y su esposa Gladys Lupinta.

