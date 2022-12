La lucha de Tongo contra la diabetes y otras complicaciones de su salud en los últimos años

Este viernes 30 de diciembre, Tongo sufrió una recaída en su salud. Su familia pide que oren por él.

El popular Tongo mantiene preocupado al país entero. El cantante peruano, de 65 años de edad, se encuentra internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, según informó su esposa Gladys Lupinta a los medios. “Tiene mínimas esperanzas de vida”, señaló.

La pareja de Tongo comentó a Infobae que el artista nacional fue llevado de emergencia a la clínica el miércoles 28 de diciembre, luego de sufrir una caída en su presión arterial. Desde entonces, los médicos están evaluando su estado de salud y haciendo hasta lo imposible para que el intérprete de “La Pituca” permanezca estable.

Según mencionó Lupinta en otro momento, hace 23 días Tongo se sometió a una delicada operación para que se le extirpara un tumor. Aunque todo salió bien, una infección generalizada pone ahora en riesgo su vida. “El bulto se infectó. Él estaba bien, pero comía poquito... solo les pido que oren por Abelardo”, precisó al diario Trome.

Tongo tiene 65 años. Sus primeras canciones fueron interpretadas por el grupo Kiwishow.​

Su lucha contra la diabetes

Se sabe que José Abelardo Gutiérrez Alanya, el popular Tongo, sufre de diabetes. Dicha enfermedad ha hecho que tenga varias descompensaciones a lo largo de los últimos años, lo que ha preocupado a sus seguidores. “Ni a mi peor enemigo le deseo que tenga diabetes”, indicó entre lágrimas en el fenecido programa ‘Válgame Dios’.

En un video publicado en su canal de Youtube, Tongo confesó sufrir de diabetes emotiva, condición que se agrava cuando sufre situaciones de estrés. “Mi enfermedad aumenta por todas las calumnias y por la maldad que hacen en mi contra”, mencionó en referencia al lío legal que protagonizó con Juan Carlos Sotil Toledo.

En el 2017, Tongo reveló sufrir de diabetes emotiva.

En agosto de 2021, ‘Le Tongué’ denunció una supuesta negligencia médica en el Centro de Salud Renal. Según comentó, una enfermera olvidó quitarle una bolsa de agua caliente que había colocado en sus pies cuando recibía un tratamiento para la diabetes que padece.

“Es triste estar en cama sin saber si podré volver a caminar. Me salieron ampollas en los pies, se infectaron mis pies, luego se puso negro la planta, tuvieron que extraer el tejido muerto y ponerle injertos de piel”, informó a El Popular. En ese entonces, Tongo también confesó su miedo de terminar con las piernas amputadas.

Nuevamente, su salud se vio comprometida en octubre de 2021. Su hija Cint Gutiérrez dio a conocer que su padre estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza. Luego de 20 días de angustia, fue dado de alta.

La última recaída grave de Tongo sucedió en octubre de 2021.

Insufiencia renal

A consecuencia de la diabetes, Tongo desarrolló insuficiencia renal terminal. En el 2019, su salud cayó en un estado crítico y pidió la ayuda de sus seguidores. “Yo he dado todo por el Perú, ahora les pido que me ayuden, de todo corazón. No me dejen morir”, comentó el cantante popular, quien pidió urgentemente la donación de un riñón para sobrevivir.

“Siempre sentía dolores en el corazón, hincones en la espalda y la cabeza. Yo les decía a los doctores que me dolía la espalda, en la parte de los riñones. Yo ahora les pido que tengan paciencia. Yo voy a salir adelante como sea para seguir deleitando con mi música, siempre me quieren hacer daño, no sé por qué. Solo se lo dejo a Dios”, expresó en llanto en el programa de Lady Guillén.

En el 2019, Tongo pidió ayuda a la población peruana, pues no contaba con seguro médico.

