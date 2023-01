Cinthia Gutiérrez da detalles de la salud de Tongo: “Su pronóstico es reservado aún, mi padre es muy fuerte”

Cinthia Gutiérrez habla de la salud de Tongo. (TikTok)

A través de un live en su cuenta de TikTok, la cantante Cinthia Gutiérrez se refirió a la salud de Tongo, su padre. Como se sabe, el intérprete de ‘La Pituca’ se encuentra internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. El artista está batallando por su vida, y ante tantas dudas y preocupación de los fans, la joven decidió hacer un en vivo.

“Como es de conocimiento público, él estuvo muy mal de un día para el otro, son las altas y bajas propias de la enfermedad. Para nosotros fue muy triste y alarmante, lo que hicimos es mantener la calma e informar porque es una persona pública”, indicó Cinthia Gutiérrez, quien agradeció las muestras de cariño de los fans y la preocupación que han mostrado.

“Está estable, está todavía en observación. No es que está todo ok, eso es algo que todavía va a demorar porque el cuerpo va reaccionando, pero esto tiene altas y bajas. No podemos decir algo verídico porque aún no tenemos respuesta por parte de los doctores. Simplemente, es pronóstico reservado aún, lo que nos queda es seguir orando y seguir pensando en positivo. Mi papá es super fuerte, ha luchado bastante, aún está con nosotros. Es algo sorprendente, las esperanzas eran muy bajas, es una persona muy fuerte”, indicó la cantante.

Asimismo, señaló que esta situación afectó mucho a la familia, pues justo Tongo recayó en fiestas de fin de año. “Nos afectó más porque estábamos en una época muy sensible, por diciembre, que un familiar se te enferme en esa época, es muy difícil de manejarlo realmente, y más aún cuando esto afecta tu trabajo”, dijo.

Tongo se encuentra estable, pero aún está delicado.

Cinthia señaló que hoy en día se encuentra mucho más tranquila, pues siente que su padre se va a recuperar. Además, recalcó que los mensajes con buena energía son importantes.

“Estoy más tranquila porque las cosas se están encaminando, estamos pensando en positivo, agradezco los mensajes de buena vibra. Estamos esperando la voluntad de Dios, el pronóstico es reservado, cuando pase algo concreto vamos a estar informando”, detalló.

La cantante indicó que es crucial tener paciencia en estos casos, pues se debe seguir esperando la evolución del intérprete de ‘La Pituca’. Sin embargo, confía en que “la situación está cambiando favorablemente”.

Mediante el live, la joven recibió palabras de aprecio y mucha fuerza para ella y su familia en estos duros momentos. Tras agradecer al público por el interés que muestran por su padre, Cinthia Gutiérrez señaló que continuará saliendo adelante con su música.

Cinthia Gutiérrez da detalles de la salud de su padre, Tongo.

