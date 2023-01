Omar Merlo, exjugador de Sporting Cristal, jugará en Chile esta temporada

Omar Merlo jugará en el fútbol chileno esta temporada.

Un par de meses atrás, Sporting Cristal hizo oficial la salida Omar Merlo tras cinco temporadas en La Florida. Tras ello, salió información de que seguiría en el fútbol peruano, pues Cienciano estaba interesado en ficharlo. Al final todo quedó en rumor. Tiempo después, medios chilenos informaron que su futuro estaría en la Universidad de Chile, pero finalmente fue anunciado por Curicó Unido y jugará en la liga ‘mapocha’ esta temporada. Dicho equipo disputará la fase 2 de la Copa Libertadores: enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay en partidos de ida y vuelva.

“𝗢𝗺𝗮𝗿 𝗲𝘀 𝗮𝗹𝗯𝗶𝗿𝗿𝗼𝗷𝗼 ¡Bienvenido Omar Merlo! El experimentado defensor argentino-chileno, de 35 años, arriba a nuestro club de cara a nuestros desafíos de esta temporada ¡Vamos con todo! ! #ElClubDeSuGente”, así anunció el club chileno al experimentado defensa en sus redes sociales.

El ex ‘celeste’ será presentado con bombos y platillos en la ‘Noche Albirroja’ el próximo 13 de enero en el estadio La Granja, en la Ciudad de Curicó, y su rival de turno será Universitario de Deportes. Los ‘cremas’ tendrán su primer amistoso internacional previo al inicio de la Liga 1, donde debutará ante Cienciano en Ate. Luego medirán fuerzas con Ñublense, también en tierras ‘mapochas’.

“El 13 de enero, desde las 19:00 horas, nos reencontramos en La Granja para nuestra ‘Noche Albirroja’, donde presentaremos a nuestro plantel y enfrentaremos a Universitario de Deportes”, así oficializó Curicó a los ‘merengues’ como rivales en su noche de presentación.

Curicó Unido hizo oficial a Universitario de Deportes como rival en su noche de presentación.

Despedida del Rímac

Omar Merlo llegó al Perú en el 2018 a pedido de Mario Salas para reforzar a Sporting Cristal. Su experiencia y entrega hicieron que poco a poco se vaya ganando el cariño de los hinchas ‘celestes’ y así se quedó cinco temporadas. Durante su estadía en La Florida celebró dos títulos nacionales, dos Torneos Apertura, un Torneo de Verano, una Copa Bicentenario, cuatro Copa Libertadores y tres Copa Sudamericanas. En el 2022, jugó 35 partidos y anotó 3 goles en la Liga 1, y en torneo internacional estuvo en 6 encuentros, todos como titular indiscutible.

La eliminación de los ‘cerveceros’ en la semifinales del año pasado hicieron que los directivos decidan replantear todo, la primera salida anunciada fue la de Roberto Mosquera. Luego se confirmó la de Horacio Calcaterra y Merlo, siendo las más sentidas por los fanáticos del Rímac pues eran los referentes del equipo. El central decidió despedirse con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hoy me toca despedirme y no sé cómo agradecer a tantas personas, 5 años hermosos, ¡5 años inolvidables! Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida, me llevo a la peruanita más linda (mi hija) y me llevo infinitos de mensajes de cariño y la amistad de mucha gente que nos ha ayudado y nos han hecho sentir en casa, así como nos pasó cuando estuvimos en Chile”, así comenzó su adiós por Instagram.

“Mi familia y yo nos vamos felices y eternamente agradecidos… A mis compañeros y a toda esta familia que compone Cristal les deseo el mayor de los éxitos y siempre voy a estar haciendo fuerzas por ustedes como un hincha más. Y por último a esta hinchada, increíble haber recibido tanto amor por parte de ustedes. ¡Fuerza Cristal!”, finalizó su post.

Omar Merlo y su mensaje de despedida de Sporting Cristal.

