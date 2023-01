Jessica Newton explica por qué no acompañó a Alessia Rovegno en su ingreso al Miss Universo

Jessica Newton explica cómo acompaña a Alessia Rovegno en el Miss Universo.

Jessica Newton sigue minuto a minuto cada paso de Alessia Rovegno en el certamen Miss Universo. La representante nacional llegó el martes 3 de enero del 2023 a New Orleans para comenzar con su recorrido por esta competencia pues se espera que la corona llegue a nuestro país.

Sin embargo, hubo quienes cuestionaron la ausencia de Jessica Newton, quien se encuentra vacacionando por Europa y no llegó de la mano de la candidata. Es así que, decidió abrir la caja de preguntas de su cuenta de Instagram para responder las interrogantes de sus seguidores.

Fue allí que una de sus seguidoras le cuestionó por la razón por la que no llegó junto a Alessia Rovegno en su ingreso al certamen del Miss Universo. Ante ello, la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid explicó el motivo.

“¿Por qué no acompañaste a Alessia en su entrada al Miss Universo?”, señaló un usuario. “¡Está lista! Nunca he llevado a ninguna reina de la mano. Alessia Rovegno es una mujer independiente, madura y lista para competir”, señaló Jessica Newton en su respuesta.

Te puede interesar: Alessia Rovegno llegó al Miss Universo con un traje inspirado en Don José de San Martín

Jessica Newton habla de su ausencia a lado de Alessia Rovegno. (Instagram)

Jessica Newton reveló que sí viajará a New Orleans

Pese a que no estuvo con la candidata el primer día, señaló que sí llegará a compartir con ella durante sus demás días de competencia. Aunque viajará a New Orleans, señaló que no estará directamente al lado de su reina, debido a que las candidatas están concentradas.

Fue en su misma caja de preguntas que se refirió a este tema cuando un usuario le consultó: “¿Cuándo viajas a New Orleans?”.

“Viajo el 9 (de enero) para acompañarla en todas las competencias (traje típico, entrevista, preliminar y final). En esta etapa de elegir outfits y orientación están concentradas y no podría verla. Estamos conectadas”, escribió la exreina de belleza.

Jessica Newton sí viajará a New Orleans. (Instagram)

Te puede interesar: Alessia Rovegno culminó sus vacaciones en Miami y está lista para Miss Universo 2022: “Estén atentos”

¿Qué canal transmitirá el Miss Universo 2022?

El certamen de belleza Miss Universo 2022 podrá ser seguido a nivel mundial exclusivamente a través de la señal de la cadena Telemundo.

¿Dónde ver Telemundo en vivo por el Miss Universo?

En Perú, los canales oficiales para poder ver la transmisión completa en vivo son: El canal 231 en DirecTV, el canal 112 por Claro TV, el canal 18 en Star Globalcom y los que tengan Cable Visión lo podrán ver en los canales 20 (SD) y 33.2 (HD). El día central del evento es el sábado 14 de enero y la hora que se transmitirá para nuestro país son las 19:00 horas.

SEGUIR LEYENDO