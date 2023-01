Nuevo abogado de Pedro Castillo sostiene que reestructura la defensa legal para que sea investigado en libertad

Sandro Balvin es el nuevo abogado del expresidente Pedro Castillo.

El expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado contra el Congreso de la República, decidió cambiar otra vez su defensa legal tras conocerse que su abogado Wilfredo Robles purgó una condena de 12 años por el delito de terrorismo y firmó los planillones para inscribir como partido al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.

El encargado de ver los temas de Castillo Terrones será Sandro Balvin, quien es egresado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en Asesoría y Defensa a empresarios, magistrados, funcionarios y militares. Asimismo, fue árbitro de OSCE y negociador de la PUCP. Además, antes asumió la defensa de Emerson Fasabi, hombre asesinado que trabajaba en casa del expresidente Ollanta Humala.

En declaraciones a Exitosa Radio, el abogado de Castillo señaló que está reestructurando la defensa del expresidente para excarcelarlo, a fin de que siga su proceso por el presunto delito de rebelión y conspiración en libertad. “Estamos reestructurando la defensa técnica. La defensa va a ser netamente constitucional. La tarea va a ser excarcelado de la prisión preventiva para que sea investigado en libertad, esa es la tarea”, apuntó.

El letrado apuntó que la familia del exmandatario fue la que solicitó sus servicios.

No utilizará redes sociales y pide teléfono

De otro lado, Balbin anunció que Castillo Terrones dejará de comunicarse a través de Twitter ni tampoco publicará cartas mediante sus redes sociales.

Wilfredo Robles, ex abogado del expresidente Pedro Castillo, firmó para inscribir al Movadef.

“A partir de ahora no tiene comunicación alguna. Si ha habido esta situación antes, él tendrá que aclarar. (…) Los consejos que yo le doy son distintos y creo que va a entender y cambiar su comportamiento, incluso al salir a los tribunales de la justicia. La estrategia está siendo reestructurada y va a ser distinta”, anotó.

Además, el abogado solicitó a la presidenta Dina Boluarte para que disponga colocar un teléfono público en el penal de Barbadillo, lugar en donde se encuentra recluido su patrocinado, pues asegura que el expresidente no tiene acceso a las llamadas familiares. “Yo he entrado y he podido observar que no hay [teléfono] y es verdad lo que digo”, remarcó.

Ratificación de prisión preventiva

El pasado 29 de diciembre, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo. En este sentido, el exmandatario continuará en penal de Barbadillo para cumplir 18 meses de prisión preventiva hasta que duren las investigaciones del Ministerio Público.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fue la encargada de ratificar la resolución que decidió el juez Juan Carlos Checkley. Esto, por el presunto delito de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

“Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el investigado José Pedro Castillo Terrones y fundado, en parte, el recurso de apelación interpuesto por el señor fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos”, se lee en el oficio.