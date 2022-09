Tongo: hija Cinthia Gutiérrez sorprende al lanzar versión chicha pop de La Pituca

Cinthia Gutiérrez, hija de Tongo, se sigue los pasos al cantante de chicha.

Cinthia Gutiérrez, hija de Tongo, se abre camino como cantante. Esta vez decidió sorprender con un nuevo tema musical fusionando el pop con la chicha. Se trata del emblemático tema de Abelardo Gutiérrez Alanya, ‘La Pituca’.

La penúltima hija de Tongo, Cinthia Gutiérrez, ha sorprendido anteriormente con su tema ‘Bad Girl’ y otros videoclips, siempre enfocándose al género pop. Esta vez lo hace con una nueva propuesta, una fusión en homenaje a su padre.

“Esta canción me la pedían muchas personas y para mi es un homenaje a mi papá, porque ‘La Pituca’ tiene más de 30 años y yo lo he adaptado a mi estilo propio, y le estoy llamando Chicha-Pop, donde también le pongo algo de urbano y canto en cintglish”, indica Cint G.

Cint G es el nombre artístico que usa Cinthia Gutiérrez, quien se está abriendo camino sola en la difícil industria musical peruana. Además, tiene el sueño de que su música se escuche internacionalmente. Ya ha viajado a diferentes lugares del extranjero, como La Paz, Buenos Aires y México, realizando presentaciones y algunas promociones.

“Me satisface saber que mi esfuerzo esté dando frutos, que mi música guste porque para mí, nada ha sido fácil, también me encuentro trabajando en un EP de cinco canciones. Las maquetas están listas y el lanzamiento lo pienso hacer en el extranjero” comenta la interprete.

‘La Pituca’ a ritmo de Chicha-Pop y en Cintglish ya se encuentra en las redes sociales. Además, anunció que próximamente estrenará el videoclip este tema.

¿Quién es Cinthia Gutiérrez?

Cinthia Gutiérrez es una cantante y compositora de 21 años, es egresada de la carrera de Turismo y Hotelería. Estudio idiomas y diseño, además de ser una emprendedora de perfil bajo. La hija menor de 7 hermanos ha optado por abrirse camino sin ayuda de su padre, sin embargo, resalta que está muy orgullosa de él.

“Yo quiero abrirme camino por mi propio nombre, obviamente me siento orgullosa de mi padre y si me conocen no tengo ningún problema. Pero sí darme a conocer poco a poco por mi”, i ndicó la cantante en una entrevista para América TV, en el 2020.

La joven resaltó que es consciente de las comparaciones que hay y habrán tras seguir los pasos de su progenitor, pues él es “muy conocido en los medios”.

“Mi género principal es el pop, pero no tengo ningún inconveniente de experimentar con otro género”, señaló cuando le preguntaron en aquella entrevista sobre el género que lo hizo conocido a su padre.

