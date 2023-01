Alcalde de Surco, Carlos Bruce, asegura que no se permitirán conciertos en el distrito que no estén insonorizados

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se refirió a los próximos conciertos que diversas productoras deseen realizar en la localidad. En diálogo con los medios de comunicación, comentó que en su gestión deberá cumplirse a cabalidad con ciertos requisitos para concretar estos eventos en el distrito.

El burgomaestre se refirió a distintos puntos donde suelen llevarse a cabo estas producciones, entre ellos, el Arena Perú, situado en el Jockey Club. En este tipo de espacios, cuyo acceso se permite a través de vías como la avenida Javier Prado, se genera una congestión vehicular “insoportable, según resaltó el funcionario.

“Si quieren hacer conciertos en Surco tendrá que ser en locales cerrados, con sistemas de transitabilidad que no afecten el tránsito en el distrito y con aforos estrictamente controlados. De lo contrario ni un solo concierto más en Surco”, señaló.

Además, precisó que el sonido de estos shows, usualmente elevados, llega hasta el distrito de San Borja y causa un gran molestar a los vecinos. Por ello, puntualizó que no se permitirán más los conciertos en el distrito a su cargo de no contarse con instalaciones “insonorizados”.

“En Surco ya no se van a hacer más conciertos como los que se han estado haciendo en el pasado, no vamos a permitir conciertos en locales que no están insonorizados porque eso es una molestia para todos los vecinos de Surco y sobre todo también para los de San Borja, la bulla llega hasta ese distrito”, comentó.

En otro momento, Bruce recordó el caso ocurrido en el 2002 en la desparecida discoteca Utopía. En dicho local del Jockey Club, 29 jóvenes perdieron la vida debido a un incendio y la negligencia de los organizadores del evento.

“Por su diseño, no solo los aforos que no se respetan, sino el diseño de escape que tienen estos locales que ponen en riesgo vidas humanas. Surco ya tuvo una desgracia años atrás que se llamó Utopía, veintitantos muchachos no tenían que morir esa noche y murieron, no vamos a permitir, de ninguna manera, que una desgracia como esa vuelva a ocurrir en este distrito”, increpó.

Carlos Bruce juró como nuevo alcalde de Santiago de Surco. Foto: Andina

Juramentación

El excongresista asumió el cargo de alcalde de Surco, el último martes dos de enero, en un evento que congregó a vecinos del distrito.

“El municipio está a servicio del vecino, no el vecino al servicio del municipio (…) Muchas veces se llevaban los carros en las narices de los propietarios, eso es abusivo, eso no es estar al servicio del vecino. Hoy (martes dos de enero) lo primero que hicimos al llegar a las oficinas, fue anular ese contrato de las grúas abusivas”, manifestó.

Posteriormente, el también exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento se pronunció sobre las próximas movilizaciones anunciadas para este miércoles cuatro de enero. Organizaciones sociales, gremios y otros grupos organizados anunciaron que en la referida fecha reiniciarían las protestas en contra de Dina Boluarte.

“No podemos caer en el juego de grupos minúsculos que han perdido no solo el poder, sino también el dinero que extraían del Estado. Ahora quieren convulsionar el país con estas movilizaciones”, destacó.

