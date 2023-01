Exministro Basombrío sobre convocatoria a ‘Marcha por la paz’: “Ese no es el rol de la Policía”

Extitular del Mininter calificó de error actitud de la Policía.

La Policía Nacional del Perú se encuentra en aprietos luego de que sus altos mandos y a través de sus redes sociales participaran de la promoción de la denominada ‘Marcha por la paz’. Diversos especialistas, entre ellos el exministro del Interior Carlos Basombrío, han coincidido que no corresponde a la institución fomentar la participación de la ciudadanía en este tipo de actividades ya que no es su rol constitucional.

“A la PNP no le toca hacer marchas”, indicó el exministro para luego confirmar que la actitud asumida por la institución ha sido un grave error. “No le toca tener una decisión sobre marchas, incluso sobre valores fundamentales como la paz, porque también para el caso podríamos pensar luego por qué no [se marcha por] la democracia, libertad, vida o contra la discriminación, etc.? Ese no es un rol de Policía”, declaró.

Te puede interesar: PNP ordena que policías no promuevan participación en marchas por la paz

Tras semanas de duras protestas y a pocos días de retomarse las manifestaciones en diversos puntos del país, la llamada a la manifestación ha sido considerado como un “error adicional” pues se podría entender como una marcha con la ciudadanía misma. Bassombrío señaló que existe la posibilidad de que el evento convocado para mañana a las 3:00 p.m. termine siendo un fracaso.

PNP dispone que policías no promuevan participación en marchas por la paz

“Tu opinión tiene un valor diferente de la que no tenemos el monopolio de las armas. Y con el monopolio de armas, la realidad y el Estado te impone, y la sociedad te exige, usarlas para el bien de la sociedad, entonces no puedes estar deliberando políticamente, el solo hecho de que haya un debate da cuenta que es un tema deliberante, hace que no corresponde”, agregó en conversación con Exitosa Noticias.

La Policía debe enfocar todo sus esfuerzos en garantizar la seguridad de la ciudadanía y velar por el orden interno “en esta semana sumamente delicada”. El exministro recalcó que es la sociedad civil, las instituciones religiosas, los partidos políticos y demás asumir la promoción de la manifestación mientras que no venga de quien “tenga el monopolio de las armas”. Esto en alusión a la PNP y a las Fuerzas Armadas.

Te puede interesar: Policía Nacional pasa al retiro a 50 coroneles, 58 comandantes y 40 mayores

Llamado a marchar

La violencia registrada en los enfrentamientos entre manifestantes frente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas motivó a la primera institución a convocar una marcha para el fomento de la paz. La convocatoria ha sido difundida a través de redes sociales a través de gráficas y videos en los que participa Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

PNP anuncia “marcha por la paz” a nivel nacional para este martes 3 de enero

“Hermanos peruanos. Te invitamos a la gran marcha nacional por la paz que se llevará a cabo este martes 3 de enero a las 3.00 p. m. en todo el Perú. En Lima será en el Campo de Marte. Ni una gota de sangre más, ni un peruano más herido, no a la violencia”, dijo el alto mando policial. Este convocó a las iglesias, comerciantes, trabajadores, amas de casa, familiares, transportistas, obreros, profesores y estudiantes para que participen.

Con la intención de distinguir la manifestación, invocó a los asistentes a vestir una prenda blanca. Dicha muestra ciudadana cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior y ha llegado a ser comentada por la presidenta Dina Boluarte quien señaló que “hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente”.

SEGUIR LEYENDO