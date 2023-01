Dina Boluarte aseguró que marchas están siendo convocadas por “un pequeño grupo de ciudadanos”

Dina Boluarte cumplirá un mes en el poder el próximo 7 de enero.

Las calles han estado calmadas durante las fiestas de fin de año, pero se ha confirmado que desde el 4 de enero algunas regiones retomarán las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Luego de diversas manifestaciones en las que participaron un importante número de peruanos y peruanas y que tuvo como saldo la muerte de 27 ciudadanos, la jefa de Estado ha señalado que “un pequeño grupo de ciudadanos” pretende volver a tomar las calles.

Luego de respaldar la ‘Marcha por la paz’, la jefa de Estado indicó que existe un “pequeño grupo de ciudadanos que todavía se están convocando para este 4 de enero para, nuevamente, retomar sus marchas de protestas”. Si bien se encuentran amparadas por la Constitución, hizo un llamado a las organizaciones, a que sean marchas pacíficas, que no generen desorden, caos, incendios, tomas de carreteras.

Sobre la manifestación anunciada por la Policía Nacional del Perú dijo no estar enterada. " Anoche (domingo) me comuniqué con el ministro en ese interés de que estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo. No nos vamos a cansar en el Ejecutivo de buscar esos espacios. Queremos informar a aquella población que tiene una idea tergiversada de lo que ha pasado con el expresidente Pedro Castillo y la sucesión constitucional. Hay mucha mala información de algunos líderes”, dijo a La República.

Dina Boluarte lamentó la muerte de 27 ciudadanos en las protestas.

Al ser consultada sobre el perdón que merecen las familias de los fallecidos, la jefa de Estado indicó que en reiteradas oportunidades ha lamentado lo sucedido. “Dina Boluarte no provocó la violencia”, dijo al medio citado. La presidenta intentó mantener distancia de lo ocurrido el 7 de diciembre, día del golpe de Estado dado por el expresidente Pedro Castillo. Dijo desconocer los planes del exjefe de Estado y lo que sucedería tras ello.

Responsabilidad política

La presidenta anunció que insistirá con el avance de las investigaciones en una pronta conversación que tendrá con la fiscal de la nación. “Se tendrá que identificar de manera personal la situación de cómo es que han surgido estas muertes, porque ha habido disparos. Hay policías que están graves por disparos de bala. Entonces, que se investigue de dónde han venido”, agregó.

“Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho “oigan, salgan a la calle y tomen aeropuertos; oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá”. Tenemos que mirar en la amplitud. Yo creo que la prensa no puede venir a decir “usted, usted, usted”. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? ¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables”, sentenció la mandataria.

Dina Boluarte fue vicepresidenta y mintras de Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo.

Cuestionada convocatoria

La violencia registrada en los enfrentamientos entre manifestantes frente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas motivó a la primera institución a convocar una marcha para el fomento de la paz. La convocatoria ha sido difundida a través de redes sociales a través de gráficas y videos en los que participa Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

“Hermanos peruanos. Te invitamos a la gran marcha nacional por la paz que se llevará a cabo este martes 3 de enero a las 3.00 p. m. en todo el Perú. En Lima será en el Campo de Marte. Ni una gota de sangre más, ni un peruano más herido, no a la violencia”, dijo el alto mando policial. Este convocó a las iglesias, comerciantes, trabajadores, amas de casa, familiares, transportistas, obreros, profesores y estudiantes para que participen.

Con la intención de distinguir la manifestación, invocó a los asistentes a vestir una prenda blanca. Dicha muestra ciudadana cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior y ha llegado a ser comentada por la presidenta Dina Boluarte quien señaló que “hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente”.

