Verónika Mendoza respalda denuncia contra el gobierno de Dina Boluarte ante la CIDH

La excandidata presidencial Verónika Mendoza se mostró a favor de la denuncia que su movimiento Nuevo Perú detalló contra el gobierno de Dina Boluarte en un informe enviado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa línea, enfatizó que se requiere informar sobre “la persecución política” que hay en el país.

“Importante informe sobre las vulneraciones a los derechos civiles y políticos enviado por el Nuevo Perú a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, escribió en su red social. A reglón seguido, agregó: “Urge denunciar la estrategia de persecución y amedrentamiento de parte del régimen cívico-militar para estigmatizar y silenciar a las voces críticas”.

Desde que asumió el poder, la presidenta Boluarte ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa debido a que decidió que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a colaborar con la Policía Nacional para restablecer el orden frente a las diversas protestas sociales que se dieron en varios puntos del país.

La consecuencia de la intervención de las fuerzas del orden ha provocado que 28 personas hayan fallecido y se registrará más de 600 heridos por los enfrentamientos en las manifestaciones. Las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Ayacucho se dieron los decesos.

“En qué momento les he dicho que no los voy a escuchar, hermanos y hermanas. En qué momento he dicho que vamos a estar a espaldas de las necesidades del pueblo, que no quiero trabajar con ustedes de la mano. Todo lo contrario. Aquí estoy”, señaló la presidenta Boluarte desde Cusco el último viernes.

Además, dijo tener la intención de dialogar con los dirigentes políticos que han convocado a un paro regional para el próximo cuatro de enero para atender sus demandas. Indicó que las manifestaciones sean pacíficos y no haya violencia.

“Desde el Cusco llevemos el mensaje a todas nuestras regiones, sobre todo a las regiones de Puno y Arequipa, que van a salir en marcha este 4 de enero. Pero no destrocemos”, dijo la mandataria.

“Protestar no es destrozar, protestar no es limitar la libertad de caminar a las personas, protestar no es saquear los negocios de nuestras hermanas y hermanos. Protestar no es bloquear carreteras. Protestar es buscar un diálogo y estamos nosotros predispuestos, con los brazos abiertos para dialogar como hermanos”, añadió.

Boluarte apeló a “hermandad” que dijo compartir con quienes protestan. “Tenemos la sangre inca, chanca, aymara, Shipibo-Konibo. Aquí no somos europeos ni de sangre azul ni porque mis ojos sean claros soy diferente a ustedes. Soy tan igual que ustedes. Soy de Chalhuanca”, expresó.

“No soy ladrona”, dijo en quechua.

Además, pidió a la población en Puno que no se dejen llevar por la violencia y no hacer caso a “mensajes separatistas” que vienen desde afuera, exhortando a construir una patria unida.

“El hambre no tiene color político, la pobreza no tiene ideología. Soy una mujer de izquierda, cierto, pero soy la presidenta de 33 millones de peruanos y peruanas, y todos juntos tenemos que trabajar para sacar a nuestro país adelante”, señaló la jefa de Estado.