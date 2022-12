Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler terminaron su relación después de 8 años

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler terminaron su relación.

El escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa y la española Isabel Preysler terminaron su relación sentimental definitivamente, así lo informó este miércoles la revista española Hola. El romance culminó después de ocho años.

Como se recuerda, dicho medio fue el mismo que confirmó la relación entre la filipina de 71 años y el peruano de 86, en el 2015, desatando revuelo en la prensa rosa.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, señaló Isabel Preysler a la publicación.

Lo que sí dejó en claro la socialité y presentadora de televisión es que esta separación no se debe a terceras personas, sino al desgaste de la relación, se fue perdiendo “poco a poco, la ilusión del principio”.

Esta noticia sorprendió al mundo, ya que la pareja ha protagonizado muchos momentos tanto en actos sociales como relacionados con la actividad del escritor. Incluso, en el 2020, En 2020, Mario Vargas Llosa señaló durante la celebración del décimo aniversario de su premio Nobel que Isabel había renovado en él su vocación de escritor. Lo mejor que le había pasado en la vida, describió en aquel entonces.

Cabe indicar que a mediados de abril, la prensa ya especulaba problemas en la relación. “Tras una escena de celos infundados, Mario salió de la casa de Isabel, en la calle Miraflores, de Puerta de Hierro, y se instaló en su piso cerca de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, sin la menor explicación. Si su intención era volver a casa después de un tiempo, lo cierto es que eso no ocurrió”, publicó la revista Hola.

“La de diciembre no era la primera vez que Mario abandonaba la casa. Ya había sucedido en una ocasión antes por la misma causa, y que esta actitud sea recurrente es lo que ha convencido a Isabel de que no merece la pena seguir apostando por una relación sin futuro que a los dos les hace infelices. Isabel tiene una dignidad y una educación exquisita, que no sabe de faltas de cortesía. Ella quiere vivir una vida tranquila, sin sobresaltos, y disfrutar de sus nietos y de su libertad”, describió dicho medio.

