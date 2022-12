Beca 18-2023: preseleccionados tendrán dos oportunidades para ganar una de las 5000 becas integrales

Los 14 827 preseleccionados de Beca 18, convocatoria 2023, tendrán dos oportunidades para ganar una de las 5000 becas integrales de acceso a la educación superior.

Si en el primer momento de postulación a la Etapa de Selección, que se inicia este 5 de enero, no logran ganar la beca, podrán volver a postular en un segundo momento, que empieza el 30 de marzo, recordó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

En este periodo, los preseleccionados deberán primero ingresar a una Institución de Educación Superior (IES), sede y carrera elegible para el concurso y luego, con su constancia de ingreso, postular a la beca. Según las bases de la convocatoria, si postulan con la constancia de ingreso a una institución pública, obtienen mayor puntaje y la posibilidad de ganar.

Te puede interesar: Beca 18: Pronabec amplía plazo para que los estudiantes postulen

Una vez cuenten con la constancia de ingreso, los jóvenes tendrán dos oportunidades para postular. En un primer momento, se otorgarán 2000 becas y la postulación iniciará el 5 de enero y culminará el 2 de marzo del 2022. En tanto, en el segundo momento se entregarán las 3000 becas restantes, y la postulación se realizará del 30 de marzo al 28 de abril próximo.

Foto: Andina

Aquellos que no hayan postulado en el primer momento o resulten no seleccionados o no aptos o decidan no aceptar la beca, podrán volver a postular en el segundo momento. De esa manera, tendrán más opciones de ganar y de elegir dónde estudiar la carrera de su preferencia.

Luego de la postulación, cada momento tiene una fase de validación y subsanación de expedientes en la que el Pronabec revisará los requisitos y documentos presentados por los postulantes. En caso de alguna observación a estos, los preseleccionados podrán corregirla dentro del plazo establecido, para seguir participando del concurso.

Resultados

La lista de los primeros ganadores se dará a conocer a partir del 22 de marzo. Cabe señalar que todo el proceso de postulación de la Etapa de Selección de Beca 18-2023 es gratuito y solo a través de la página web del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-18

Los preseleccionados deben leer detenidamente las bases de la convocatoria y revisar constantemente su buzón electrónico del Sibec. También pueden realizar consultas a través del Facebook del Pronabec www.facebook.com/PRONABEC, llamar a la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir al WhatsApp institucional 966 429 596.

SEGUIR LEYENDO