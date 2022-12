Fiestas de fin de año: ¿Cómo hacer prevalecer la salud mental durante estas fechas?

De enero a agosto de 2022, el Minsa, atendió 293 mil 65 casos de ansiedad y 179 mil 338 casos de depresión. (Andina)

Solo de enero a agosto del presente año, el Ministerio de Salud (Minsa), atendió 293 mil 65 casos de ansiedad, 179 mil 338 casos de depresión, 42 mil 206 casos de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, y 152 mil 834 casos de violencia.

En Perú poco a poco se ha empezado a reactivar las actividades económicas, el proceso de vacunación ha ido a avanzando y las restricciones han cambiado progresivamente. Sin embargo, en fechas como Navidad o Año Nuevo, la salud mental es un tema que tiene gran preponderancia.

Para la psicóloga clínica Dajhana Gómez Guevara, las personas que ya tienen dificultades emocionales, “se encuentran más vulnerables” en estas fechas. Sobre todo porque se celebran muchas reuniones familiares.

(Gettyimages)

Te puede interesar: Bullying escolar: las preocupantes cifras que dejó el gobierno de Pedro Castillo y los retos urgentes de Dina Boluarte

“Por ejemplo, aquí podrían presentar dificultades las personas que, tal vez, tienen algún problema con la ansiedad por algunas fobias sociales. Entonces, al estar reunidas, lógicamente se sienten presionadas. Esto podría desencadenar en más ansiedad de su parte. Otro ejemplo es el caso de las personas que viven solas durante este contexto familiar”, indicó para Infobae.

Asimismo, la especialista sugiere que las personas, cuya salud mental se vea afectada, trabajen “con su psicólogo para que las acompañe en el proceso”. No obstante, agrega que de no contar con esa herramienta, se debe tomar en cuenta “la presencia de alguien que los apoye como contención emocional en sus casas”.

Salud mental en festividades

Por otro lado, Gómez Guevara señala a Infobae que en el caso de las personas con ansiedad o depresión, generalmente, “cualquier activador va a ser un detonante para que la persona pueda elevar sus niveles de ansiedad”.

Te puede interesar: El miedo a ser lastimados impide que la comunidad LGBTIQ+ disfrute la Navidad

“Además, las personas que manejan inadecuadamente su estrés, también podrían presentar algunas dificultades en esa área, porque en diciembre también hay el cierre de procesos de trabajo, tienen más presión por terminar cosas pendientes”, destacó.

Por ello, la psicóloga clínica detalló que las personas “que ya tienen un diagnóstico de ansiedad o de depresión y llevan un proceso adecuado de psicología, saben que la evitación está dentro de los síntomas”.

(Getty Images)

“No es muy recomendable evitar; por el contrario, estas personas ya deberían tener un manejo psicológico y entender que va a haber activadores y que tiene que aprender a manejarlos porque si hablamos de evitación, no hablamos de un proceso psicológico”, resaltó para Infobae.

“En el caso de no contar con apoyo psicológico, quiere decir que no tienen mucha psicoeducación, se dejan llevar por lo que sienten y no lo racionalizan tanto. Eso hace que se sientan más solos o que sientan la presión, pues no saben lo que les pasa totalmente”, agregó.

Red de apoyo

Dajhana Gómez indica que una de las primeras cosas que debe hacerse para apoyar a alguien que lo necesita, es observar mucho. “Entender a la persona que está pasando por una dificultad que escapa de ella”, precisó.

La psicóloga Dajhana Gómez indicó que es importante validar y contener emocionalmente a quienes lo requieren en las próximas festividades. (Andina)

“Lo segundo es validar la emoción que la persona tiene, o sea no está inventando, realmente es lo que le está sucediendo. Validar y contener emocionalmente, demostrarle que estás ahí, que no está sola, que forma parte de un grupo, ya sea del trabajo, una amiga o que sea parte de una familia. Que estén ahí para ella”, recalcó Gómez.

Sin embargo, si la persona expresa que no desea recibir ayuda, la especialista indica que se debe averiguar “por qué está negándose a ese apoyo, cuáles son sus dudas y tratar de ver la manera de despejárselas para que pueda recibir la ayuda adecuada”.

“Las personas con ansiedad o depresión necesitan, generalmente, no solo la ayuda psicológica, sino también la ayuda médica por parte del psiquiatra [...]. No se debe invalidar a la persona o decirle ‘mañana te va a pasar, estás así porque quieres’. Por el contrario, hay que validar lo que la persona está sintiendo”, acotó.

SEGUIR LEYENDO