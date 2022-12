Óscar Becerra pide perdón: “Mis comentarios antes de ser ministro han ofendido a la comunidad LGBTI”

Óscar Becerra pidió disculpas por las palabras contra la comunidad LGBTI en el pasado. Video: Canal N

Óscar Becerra, ministro de Educación, se reconoció “ofensor” y se disculpó este viernes con la diversidad sexual del Perú por sus expresiones homófobas y transfóbicas emitidas antes de asumir en el Gabinete de la presidenta Dina Boluarte.

“Sé que algunos comentarios antes de ser ministro han ofendido específicamente a la comunidad LGBTI. Quiero ofrecerles mis disculpas incondicionales. No quiero usar la expresión ‘si los he ofendido’. La percepción de una ofensa está en el ofendido, no en el ofensor”, remarcó Becerra en una conferencia de prensa.

“En ese sentido, quiero ofrecer mis sinceras disculpas y mi respeto irrestricto y el de esta administración a peruanos y peruanas de cualquier orientación e identidad”, continuó. Es la primera vez que el Gobierno de Boluarte admite la vulneración de derechos de la comunidad LGBTI.

El 14 de marzo de 2018, Becerra comentaba: “Hombre o mujer es sexo y genética. Masculino o femenino. Género y gramática. Gustos y uso de orificios corporales”, según un reporte de Canal N, que visibilizó la oposición del ahora ministro hacia una educación con perspectiva de género.

Hasta 2020, según una encuesta realizada por Ipsos a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la comunidad LGBTI incluía a un 8% de peruanos, lo que equivale a 1.7 millones de personas.

El 71% de las personas sostuvo entonces que los miembros del colectivo son discriminadas, por encima de otros grupos vulnerables como las personas con VIH (70%) y las comunidades indígenas (64%).

Otros cuestionamientos

Becerra, juramentado esta semana por Boluarte, fue involucrado en 2027 en una compra irregular de 846.000 laptops de plástico de la Fundación One Laptop Per Child (OLPC), gestionada en el segundo gobierno de Alan García (1985-1990 y 2006-2011). La adquisición tenía como supuesta finalidad apoyar a estudiantes de bajo recursos económicos.

Una oficina de la Universidad San Martín, a cargo del hoy titular del Minedu, participó en calidad de evaluadora de esta compra, investigada en su momento por una megacomisión que, liderada el excongresista Sergio Tejada, halló una sobrevaloración de 11 millones de dólares.

Según el portal Epicentro, en la reunión donde se decidió la importación participaron empresarios muy cercanos al exmandatario, como, por ejemplo, Jorge Barata, jefe de Odebrecht en el Perú.

De acuerdo al anuncio presidencial, la operación tendría éxito debido a su bajo costo: 100 dólares por equipo. Al final, cada laptop costó más del doble, 225 dólares, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Licenciado en Física por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), es un abierto opositor de la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), así como del enfoque de género, que los sectores de extrema derecha denominan “ideología de género”.

