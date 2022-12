Cenas navideñas: dónde comprar o hacer reserva en Lima

La Navidad es de las celebraciones más esperadas del año por las familias peruanas.

A puertas de la Navidad, algunas familias peruanas prefieren evitarse el trámite de estar preparando la cena que compartirán en la Nochebuena y ya empiezan a buscar opciones para tener todo listo y no opacar ese esperado día.

Una clásica cena navideña no está completa si no está presente el pavo al horno, acompañado de puré de manzana y arroz árabe. Aunque el puré de camote y la ensalada Waldorf en mesa son otras buenas opciones que no se quedan atrás.

El chanco al horno, un pollo rostizado o a la brasa pueden ser buenos reemplazos, si no se quiere comer pavo. Y los lugares que venden las cenas de Navidad totalmente listas lo saben muy bien. Infobae comprobó que hay una gran variedad de deliciosos platillos y a diversos precios.

La población espera con ansias de la cena de Nochebuena para disfrutar de la unión familiar.

Como ya es costumbre año tras año, los supermercados ofrecen sus clásicos combos de cenas navideñas y también te dan la posibilidad de que armes tu propia cena al peso.

Plaza Vea ofrece en su página web uno de los combos de cena de Navidad más económicos, a un precio de oferta de 14.90 soles, siendo su precio real 45.90 soles.

Se trata de la Cena Belén para cuatro personas, que incluye un pollo rostizado, arroz árabe La Florencia, una ensalada Waldorf y puré de manzana, cada uno por un peso de 500 gramos.

Como una opción más económica al pavo horneado, se presenta el pollo rostizado.

Tottus tiene más opciones de cenas navideñas que van desde los 66.90 soles hasta los 188.10 soles en precio sin tarjeta. La diferencia está en el número de platillos y preparados que trae el combo.

La cena alegría para cuatro personas incluye un jamón glaseado de 400 gramos, una pierna de cerdo horneado de 400 gramos, una ensalada Waldorf de 500 gramos y arroz árabe de 500 gramos. Su precio es de 66.90 soles, aunque con tarjeta sale a 63.40 soles.

La cena mágica, ideal para cuatro a seis personas, tiene un costo de 74.70 soles con tarjeta y su precio real es de 78.80 soles. Esta incluye jamón glaseado de 400 gramos, pechuga de pavo horneado criollo más jugo de 700 gramos, arroz árabe de 500 gramos, ensalada hawaiana de 500 gramos y puré de manzana de 500 gramos.

Los supermercados ofrecen una amplía variedad de combos de cenas navideñas listas para la Nochebuena.

Metro te da la posibilidad de que armes tu cena comprando por separado cada uno de los platillos. Tiene disponible el kilo de pechuga de pavo horneada, de la marca San Fernando, a 46.55 soles y el kilo de lomo ahumado glaseado con jugo a 78.76 soles. Además, de puré de manzana, arroz árabe, ensalada Waldorf, entre otras opciones.

Los supermercados ofrecen los platillos para armar tu cena navideña al peso.

También está la posibilidad de tener una cena buffet por Navidad con una gran variedad de sabrosos platos que podrás disfrutar durante la celebración de este 24 de diciembre.

Tragaluz

El restaurante Tragaluz te ofrece la posibilidad de celebrar con una deliciosa cena de Navidad y disfrutar de selectas opciones en un buffet especial. A parte de la comida podrás disfrutar de una copa de champagne y música en vivo.

El costo por adulto es de 390 soles y por niño hasta los 10 años de 250 soles. Reservas con previo pago escribiendo al correo tragaluz@belmond.com o al número de Whatsapp 961 987 359. Dirección: Av. Malecón de la Reserva 1035, en Miraflores.

La Tiendecita Blanca

Este restaurante tiene un pack navideño que incluye un pavo horneado y decorado de 7 kilos más cuatro guarniciones que pueden ser ensalada rusa, ensalada Waldorf, ensalada de papa, arroz árabe, puré de manzana o puré de camote. El precio es de 480 soles.

Pero si solo te interesa el pavo horneado también te da la posibilidad de comprar uno de siete kilos a 380 soles. Además, ofrece el kilo de pechuga de pavo a 195 soles y un lechón entero de 8 kilos a 850 soles. Para pedidos y reservas al número 998 708 880. El local está ubicado en la avenida Larco, en Miraflores.

Los restaurantes también ofrecen pack de cenas navideñas listas para poder disfrutar el 24 de diciembre.

Swissôtel Lima

El Swissôtel Lima ha preparado deliciosas opciones para una cena navideña. Entre los platillos que ofrecen están el pavo o pernil (pierna de cerdo), tablas de quesos, ensalada belén, ensalada de los reyes, pastel de papa, arroz con aroma a zapallo loche y choclito americano, panetón de frutas confitadas, galletas, stollen tradicional, entre otros.

Más opciones

En la página web Mesa247 también se puede encontrar más opciones de cenas navideñas, que puedes disfrutar solo, en pareja o en familia.

Entre las opciones figuran el hotel Sheraton (Cercado de Lima), el Bar Italiano Trattoria (Miraflores), el hotel Sonesta (San Isidro), Rooftop 128 Restaurant (Miraflores), Plural (Miraflores), entre otros. Para conocer más detalles de estas opciones ingresar al enlace: https://www.mesa247.pe/coleccion/cenas-navidenas.

