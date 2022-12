Trucos para que el pavo no quede seco en la cena navideña

Mantener el pavo húmero mientras se va horneando será clave.

El pavo como plato de fondo en Navidad es una tradición en el Perú. Los que dedican a realizar esta cena navideña en la casa saben que deben esforzarse para que sea del gusto de toda la familia. Sin embargo, la mayoría tiene problemas para que salga jugoso y en Infobae hemos recolectado algunos tips para que no quede seco y deje satisfechas a todos, al punto de pedir la recomendaciones.

Hemos separado estos consejos en cinco etapas, las cuales estarán destalladas y una de las más importantes es el tiempo de horneado. Sin embargo, no debes dejar de lado las otras cuatro para que todo salga en el punto perfecto y que los halagos no paren de llegar.

Hay varias opciones para canjear el vale de pavo. (Andina)

Tips para que el pavo no salga seco

1. Descongela el pavo

Ten en cuenta que necesitarás aproximadamente un día entero por cada 2,5 kg. Siempre debes hacerlo dentro de la nevera para que el proceso sea más gradual y mantenga mejor su sabor. Sin embargo, si por algún inconveniente no pudiste u olvidaste decongelarlo, sumégerlo en agua fría durante 30 minutos y repite la operación las veces que sea necesario hasta que esté listo para prepararlo.

2. Límpieza del pavo

Deberás quitar todas las menudencias del pavo y limpiarlo muy bien tanto el interior como el exterior de la carne con agua fría. Lo siguiente será secarlo con papel toalla para que no quede agua dentro. Al terminar ese proceso, deja que la carne repose durante una hora aproximadamente a temperatura ambiente antes de meterlo en el horno, de manera que se vaya cocinando perfectamente por todas partes.

Pavo en la cena navideña.

3. Cúbrelo con los jugos de la salsa y del propio pavo

Uno de los principales tips para que la carne quede jugosa es ir cubriéndola con los jugos de la salsa y de la propia carne a medida que se va haciendo en el horno. Puedes hacer y es recomendable cada 30 minutos. También puedes embadurnar la carne del pavo con mantequilla reblandecida antes de meterlo en el horno. Mantener la carne húmeda ayudará a que no termine seco.

4. Piel dorada

La piel del pavo debe quedar dorada. Si esto ocurre y el pavo no ha terminado de hacerse por dentro, es importante que protejas la piel con papel de aluminio o con los propios jugos de la salsa que hayan ido depositándose en la bandeja donde se esté cocinando la carne.

5. Tiempo de horneado

Rcuerda que debes precalentar el horno a una temperatura de entre 185 y 195 °C. Que la temperatura sea baja ayudará a que la carne se mantenga tierna y jugosa, pero debes manejar bien los tiempo, si estás un poco apresurada, puedes aumentar la temperatura. Sin embargo, ten en cuenta que aumentando los grados de calor los jugos se evaporarán rápidamente y quedará seca y sin sabor, justamente lo queremos evitar.

Por cada kilo de pavo, se debe hornear una hora o hasta que la temperatura interna del pavo alcance los 75 ºC. Si no cuentas con un termómetro de cocina en casa, puedes meter un cucchillo en el muslo y saber cómo está de tierna la carne y que tan cocinada está. Si los jugos salen de color rojo o rosa, quiere decir que todavía debe permanecer más tiempo en el horno. Debes probar constantemente hasta que esté listo.

Pavo al horno: Cinco recetas y formas de prepararlo en Navidad. (Acomer)

Una vez terminado, no olvides apaga el horno y dejar el pavo reposar media hora para que los jugos queden impregnados en el interior y no se salgan. Lo sigueinte es tapar el pavo con papel de aluminio. De esta forma no se perderán los jugos que suelta la carne y quedarán retenidos en el interior mientras se enfría. Finalmente puedes disfrutar de este plato en Navidad con toda la familia.

