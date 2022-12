Pablo Magnín, fichaje de Melgar, y una vida de peculiaridades: no le gustan las redes sociales ni la TV y lee filosofía

Pablo Magnín, flamante fichaje de Melgar, tiene gustos diferentes a los futbolistas actuales. (Agencias)

Melgar de Arequipa es uno de los equipos peruanos que mejor se ha reforzado pensando en la temporada 2023. Y es que tendrá que afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Por tal motivo, ha realizado fichajes en puestos específicos, entre ellos el ataque, sobre todo con la incorporación de Pablo Magnín, quien promete ser una de las revelaciones del torneo local. Pero este jugador tiene una vida de peculiaridades, entre ellas que no le gustan las redes sociales ni tampoco mira TV y le gusta leer libros de filosofía.

Esta información la reveló el mismo futbolista en una entrevista para El Litoral de Argentina en los primeros meses del 2020. Ahí contó que esta profesión no le permite vivir como él quisiera y que muchas cosas las ha conseguido por ella. “Me gusta vivir, no como jugador de fútbol. Todos me dicen lo mismo: ‘Tú no eres jugador’. Y digo que no. En la cabeza, al estar tanto tiempo solo, al llegar a conocerme interiormente uno abre el paraguas o se va atajando a lo que viene después de jugar al fútbol”, comentó.

“Voy al banco y no hago cola. Voy a la carnicería y me regalan la carne. Voy al mercado y me regalan esto. Tengo que hacer un trámite, llamo a dos personas y te hacen el trámite. Todo eso porque pateo la pelota. Si yo no jugase al fútbol tendría que ser una persona normal. Calculo que cuando deje de jugar, esas cosas no van a pasar. Entonces trato de ser una persona normal”, agregó.

Para el delantero argentino, el fútbol es un trabajo al cual se dedica con mucho profesionalismo y responsabilidad, pero que fuera de él trata de desconcentrarse en otras cosas que no tengan relación. Al mismo tiempo, rechaza tener redes sociales ni tampoco una TV en su domicilio. “No me entretienen las redes sociales. No tengo TV en mi casa porque no miro. Esos programas que mira toda la gente en Argentina no los miro. Pero hay una vida primero que eso. Tampoco leo diarios y el celular lo agarro una sola vez al día. Nada más”, sostuvo.

Evidentemente, se podría apreciar a Pablo Magnín como un futbolista diferente. Y sí que lo es, ya que ama la lectura y tiene un afán por la filosofía, en los que resalta a personajes destacados de este rubro. “Me gusta mucho leer, aprender cosas. Tocar la guitarra. Leo mucha filosofía. Siempre autores viejos. Me gustan los existencialistas (corriente orientada a la existencia humana). Leo a Soren Kierkegaard, Milan Kundera, Albert Camus”, apuntó.

Por si fuera poco, también se conoció que el atacante de 32 años escucha un tipo de música ajeno a lo que la tendencia marca: blues, jazz y rock nacional argentino. Todo un personaje, pero que da que hablar por sus cualidades dentro de la cancha, que llevaron a Melgar para que lo sume a su plantel.

Atributos futbolísticos de Pablo Magnín

En cuanto a su estilo de juego, Pablo Magnín es un delantero rápido y con una agresividad innata. Cuando tiene opción de pegarle al arco, no duda y sus disparos suelen ser muy fuertes, en lugar de optar por colocarlos. Asimismo, pese a su baja estatura (1,76) tiene un buen salto para ganar por alto e imponerse en el cabezazo.

Mejores rendimientos

Las mejores temporadas de Pablo Magnín las logró en dos equipos: Sarmiento y Tigre. En el primero hizo 16 goles en 19 partidos el 2020, mientras que en el segundo marcó 21 tantos en 30 encuentros el 2021. El último curso solo anotó cinco dianas en 31 duelos, aunque tiene un nivel que le permitiría destacar en la Liga 1 y potenciar la ofensiva de Melgar.

