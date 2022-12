Santiago García: “Si encuentras a un jugador con 30 años que no tenga ningún dolor, lo traemos al club”

Santiago García es el primer fichaje extranjero confirmado de Alianza Lima para el 2023.

Alianza Lima brindó una conferencia para presentar a su sexta incorporación para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores el próximo año. Santiago García llegó procedente de Unión La Calera de Chile y será parte de la zona defensiva ‘blanquiazul’. El argentino habló sobre sus lesiones y su relación con Claudio Pizarro.

“Aclarar que si encontrás un jugador con 30 años y no tenga ningún dolor, le decimos a él (José Bellina) y lo traemos al club, será bienvenido. Pero, luego de los 28 y 30 años, un jugador con trayectoria empieza las incomodidades, el cuerpo a sufrir y a cambiar”, respondió el zaguero.

“A mi se me dio un poco más tarde, el tema de las lesiones en el último año, nunca en mi vida había tenido un desgarro y nada extraordinario, por eso siempre participaba. Sufrí un desgarro el año pasado, como a cualquier futbolista le puede pasar. Lo pude resolver y terminar jugando el año”, agregó.

El ‘Melli’ lanzó un dardo en plena rueda de prensa. “Por algo creo que ellos se fijaron en mí, no creo que hayan visto partidos de Werder Bremen o Toluca, que fueron hace cinco años atrás. Han visto partidos de Calera. Así que me han traído por esa parte que por las lesiones”.

Su cercanía con Pizarro

Santiago García pudo compartir vestuario con Claudio Pizarro en el Werder Bremen alrededor de dos temporadas. El argentino confesó que pudo conocer a Alianza Lima por medio del ‘Bombardero de los Andes’.

“De chico conocía lo que era Alianza por las participaciones internacionales, después de grande conociendo a Claudio, él me comentaba su fanatismo por el club, siempre hablábamos del fútbol sudamericano. Cuando me enteré del interés de ellos, traté de buscar información, de ver las cosas que estaban haciendo, ellos mismos me comentaron el proyecto y me pareció muy interesante”, declaró.

Santiago García fue compañero de Pizarro durante dos años.

Clubes de Santiago García

- Rosario Central (Argentina)

- Palermo (Italia)

- Novara (Italia)

- Werder Bremen (Alemania)

- Toluca (México)

- Unión La Calera (Chile)

Santiago García tiene mucho gol, a pesar de jugar como defensa. Ha marcado en 16 ocasiones a lo largo de su carrera. Además, es polifuncional, según sus declaraciones en rueda de prensa, se puede desempeñar como lateral, central y hasta se acomoda en línea de tres.

Alianza Lima versión 2023

Los ‘blanquiazules’ sumaron seis refuerzos de cara a la siguiente campaña. Bryan Reyna y Jesús Castillo dejaron Academia Cantolao y llegaron a un acuerdo con la institución ‘íntima’. Gabriel Costa decidió volver al país después de su paso por Colo Colo de Chile. Franco Zanelatto, con DNI peruano, retornó de su préstamo de Alianza Atlético. Edinson Chávez también estampó su firma.

Calendario de Alianza Lima

- Noche Blanquiazul: 8 de enero (falta confirmar)

- Amistoso con Atlético Nacional: 14 de enero

- Inicio de la Liga 1: 21 de enero

- Sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores: 22 de marzo

- Inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores: 5 de abril

