Alianza Lima vs Atlético Nacional: fecha y hora confirmada del amistoso internacional

Alianza Lima jugará amistoso internacional con Atlético Nacional de Colombia.

Alianza Lima arrancó su segunda semana de pretemporada en en el complejo deportivo EGB y se viene preparando de la mejor manera para sorprender en la Copa Libertadores y lograr el tricampeonato en el torneo local. Hace poco, los ‘blanquiazules’ le dieron fin a la primera parte del plan de preparación que se realizó en Cieneguilla. Los jugadores quedaron concentrados por nueve días realizando trabajos intensos en dos y hasta tres turnos, dándole prioridad al aspecto físico. Y cerraron con un partido de práctica entre ellos.

Guillermo Salas quiere aprovechar todo el tiempo posible, por eso ya tiene planificado algunos amistosos y no solo lo hará con equipos del torneo local. Aceptó la invitación de Atlético Nacional y será el rival de la presentación oficial del club colombiano en la denominada ‘Noche Verdolaga’, partido que se jugará el próximo sábado 14 de enero desde las 18:00 horas (hora peruana) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Será el primer partido internacional que tendrán los ‘grones’ antes de las competiciones y, sin dudas, servirá como termómetro al ‘Chicho’ para ver el nivel de sus jugadores.

Será un enfrentamiento lleno de emociones pues el técnico del club victoriano se reencontrará con Paulo Autuori, DT de Atlético Nacional. Es conocida le inmensa amistad que cuentan ambos ya que el mismo Salas confesó que el brasileño está en constante comunicación con él y hasta lo llamó a felicitarlo por el bicampeonato al derrotar a Melgar en la final del 2022.

“Siempre hablamos con Paulo Autuori, él siempre está pendiente de mis logros al igual que el profesor Pablo Bengoechea”, aseguró el estratega de Alianza el pasado noviembre.

Así anunció Atlético Nacional su amistoso internacional con Alianza Lima por redes sociales.

Suenan las alarmas

El entrenamiento de los ‘blanquiazules’ de este martes no se desarrolló dentro de la normalidad, ya que se conoció que Bryan Reyna se lesionó cuando el equipo hacía partido en espacio reducido. El extremo tuvo que ser atendido por el departamento médico de los ‘grones’ tras sentir un dolor en el muslo izquierdo. Será evaluado con más precisión y se verá el nivel de lesión para darle el tratamiento correspondiente. Es la primera baja que tendría el equipo de Guillermo Salas en la pretemporada. Se espera que no sea de consideración.

Los guantes del ‘Pirata’

Alianza Lima subió a sus redes sociales unas fotos de Hernán Barcos con su indumentaria de arquero: se volvió a poner en el arco durante el entrenamiento de la jornada del martes 20 de diciembre en el complejo deportivo EGB. El delantero siempre que puede se pone a tapar, porque es una de las habilidades que tiene además de la de ser goleador. Lo demostró frente Ayacucho FC cuando expulsaron a Ángelo Campos, no había más cambios y tuvo que ponerse los guantes para salvar a los ‘blanquiazules’. Aquella vez, no solo metió el gol del triunfo sino evitó que los ‘zorros’ les quite el triunfazo del bolsillo.

“Una vez ya atajé pero fueron segundos, tuve un cagazo enorme. Siempre me gustó atajar pero no con tanta presión. Siempre que hacemos picados voy al arco. Me tuve confianza”, confesó el ‘Pirata’ después de ese partido memorable.

