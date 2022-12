Sporting Cristal: Diego Buonanotte reconoció incertidumbre por su futuro, pero que le “gustaría volver a Chile”

Diego Buonanotte tendría los días contados en Sporting Cristal y podría volver a Chile. (Club Sporting Cristal)

Sporting Cristal se prepara para afrontar la temporada 2023 en donde tendrá dos frentes: la Liga 1 y la Copa Libertadores. En estas semanas se han venido llevando a cabo los entrenamientos de pretemporada bajo la tutela del técnico Tiago Nunes. Sin embargo, no están todos los jugadores, ya que Diego Buonanotte no se ha presentado a los trabajos al estar con licencia. En ese sentido, el volante reconoció que vive momentos de incertidumbre a la espera de resolver su situación contractual.

“Ahora estoy viendo que voy a hacer. No lo tengo claro. Estoy con unos días de licencia acá en mi pueblo esperando que se resuelva”, fueron sus primeras palabras en una entrevista para ESPN.

De la misma manera, manifestó que la decisión que tome será consensuada con su familia, aunque si fuera por su elección, trataría de volver a Chile, donde jugó alrededor de seis años en la Universidad Católica. “Tengo que tomar la mejor decisión y buscar algo que sea compatible en lo familiar y lo deportivo. Como familia nos gustaría volver a Chile, me gustaría, pero ahora no tengo certeza de lo que va a suceder. Trato de desconectarme y que mi representante maneje y si es necesario me va a llamar”, contó.

Para finalizar, el ‘Enano’ manifestó su intención de vivir en el país ‘sureño’ en el resto de su vida. “Siempre dije que Chile para mí es un país maravilloso y me veo viviendo el resto de mi vida en Chile. Siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. La realidad es que físicamente y futbolísticamente me encuentro con muchas ganas de jugar al fútbol”, sostuvo.

Caso Diego Buonanotte

El inconveniente en el caso de Diego Buonanotte es que la dirigencia de Sporting Cristal tiene los cinco cupos de extranjero copados: Leandro Sosa, Juan Sánchez, Brenner Marlos, Washington Corozo y el volante argentino son los que integran esta lista. Sin embargo, trascendió que el entrenador Tiago Nunes ha pedido la incorporación de un zaguero central del exterior, por lo que el sacrificado para salir sería este último, en parte, porque el DT no lo tendría en sus plantes.

Además, tiene uno de los sueldos más altos del plantel, por lo que una manera de aligerar la masa salarial sería dejarlo partir, aunque su contrato es por todo el 2023, de ahí que ambas partes tengan que llegar a un acuerdo.

Como el propio jugador lo mencionó, actualmente se encuentra de licencia en su tierra natal y no se ha presentado a la pretemporada del equipo ‘rimense’. Justamente, el presidente de la institución, Joel Raffo, habló de esta situación. “En el caso de Diego, ha prevalecido la decisión técnica sobre todas las demás variables que la institución evalúa para la continuidad o contratación de un futbolista. En ese sentido, por una serie de decisiones específicas y técnicas, la idea es tratar de buscar una solución considerando que Diego vino a Sporting Cristal para jugar. Entonces, anticipándonos a ese problema en el cual no está considerado en la planificación deportiva, el club ha tomado, conjuntamente con él, un tiempo para buscar una solución”, expresó hace unos días en conferencia de prensa.

Rendimiento de Diego Buonanotte en Sporting Cristal

Diego Buonanotte llegó a Sporting Cristal a mediados de este año procedente de la Universidad Católica de Chile. La dirigencia optó por su fichaje luego de que Christofer Gonzales partiera al Al-Adalah de Arabia Saudita. Asimismo, contaba con la venia del entrenador de entonces, Roberto Mosquera.

En total jugó en 19 encuentros, en los que marcó cinco goles y dio dos asistencias. Pero su trascendencia fue más allá, ya que colaboró con el juego del equipo y en varios cotejos se vio a la luz su enorme calidad con el balón, filtrando pases claves y otorgando creatividad al elenco del Rímac. Queda esperar qué sucederá con su futuro, pero sería cuestión de tiempo para que salga.

