Ultra Perú 2023: fecha del festival de música electrónica y cómo adquirir las entradas

Ultra Perú 2023.

El Ultra Perú 2023 es una realidad. La productora Vastion Group anunció en sus redes sociales que uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo llega a la ciudad de Lima para alegría de sus fans.

Luego que nuestro país tuviera varias ediciones de Road to Ultra y Ultra Worldwide, finalmente la franquicia le dio la licencia al Perú para que puedan realizar un evento de mayor envergadura, por lo que habría más de un escenario en este festival.

La fecha que se ha asignado para que el Ultra Perú 2023 se lleve a cabo es el sábado 22 de abril en el estadio San Marcos. “Nos complace en anunciar la primera edición de Ultra Perú este sábado 22 de abril en el estadio San Marcos. Luego de muchos años de espera, el festival de música electrónica más importante del mundo llega al Perú con su máximo formato”, señaló.

Cabe destacar que nuestro país es de los pocos en Latinoamérica que acogerá un evento de gran dimensión, pues en ediciones anteriores se realizó en diferentes ciudades de Brasil, Chile y Argentina.

El pasado 8 de octubre, la última edición del Road to Ultra Perú 2022 tuvo lugar en las instalaciones del Jockey Club. En este evento estuvieron presentes Afrojack, DJ Snake, KSHMR y Nicky Romero.

Ultra Perú 2023 se realizará por primera vez en el estadio San Marcos. (Facebook)

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La empresa encargada de realizar este evento anunció que desde el lunes 19 de diciembre a las 9.00 a. m. comenzará la venta de entradas desde la página web oficial ultraperu.com/tickets. De momento no se conoce el precio que tendrán las entradas, pero las personas que desean adquirirlas obtendrán un descuento del 15% si lo compran con tarjeta del BBVA.

Asimismo, Vastion Group respondió algunas dudas de sus fans, donde señalaron que la distribución se realizará de acuerdo a los estándares internacionales. General Admisión al centro y VIP a un lateral izquierdo.

También se dio a conocer que habrá más de un escenario. El main stage dentro del estadio San Marcos (zona campo), mientras que los demás escenarios estarán ubicados en las diferentes explanadas que tiene este complejo deportivo.¿Qué artistas podrían estar presentes?

Probablemente, los artistas que lleguen al Perú sean los mismos que se presenten en la segunda noche de Ultra Brasil 2023. Entre los nombres que se vienen barajando se encuentran el de Afrojack, Martin Garrix, Alesso, Nicky Romero, Axwell y Galantis, quienes serían los principales.

Sin embargo, el line up no se conocerá hasta dentro de unos meses, por lo que dicha información no ha sido 100 % confirmada. Asimismo, el festival tendrá una duración de 12 horas consecutivas.

