María del Carmen Alva dijo que los muertos en las protestas son “un chantaje”

La congresista María del Carmen dijo que los muertos en las protestas en Perú son “un chantaje” de los manifestantes. La legisladora de Acción Popular habló acerca de la crisis política y sostuvo que la presidenta Dina Boluarte no debe renunciar porque cuenta con el respaldo del Parlamento.

“¿Tú crees que este chantaje de estas personas? Sí, 22 muertos es un chantaje, porque creo que tenemos ser responsables. No nos va a poner la agenda un grupo. El único responsable es Pedro Castillo. A mí nadie me va a culpar por la muerte de estas personas”, dijo la extitular del Congreso de la República.

María del Carmen Alva insistió en que Dina Boluarte no debe renunciar a la presidencia y manifestó que se debe analizar quiénes están pidiendo su salida.

“No debe renunciar. Se ha reunido con todas las bancadas. Tiene el total apoyo del Congreso. Aquí hay que ver que los que están pidiendo su renuncia son los mismos que están pidiendo adelanto de elecciones, la libertad de Pedro Castillo, el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución”, dijo.

La parlamentaria, que votó en contra del adelanto de elecciones, argumentó que antes de aprobar el proyecto de ley deben haber reformas.

“Yo también hablo con la calle y hablo con el pueblo; y a mí me piden que no nos vayamos sin dejar reformas. A mí nadie me va a culpar por la muerte de estas 22 personas, el único culpable es Pedro Castillo”, expresó.

María del Carmen Alva agregó que el trabajo del congresista como representantes del Perú es “aprobar y dejar a este Parlamento con una reforma que pueda mejorar el sistema del Congreso”.

Quiere reforma electorales

El último lunes, María del Carmen Alva había indicado que para un adelanto de elecciones se debe tener en cuenta las reformas electorales antes de dar este importante paso para la vida política del Perú. La legisladora votó en contra de este proyecto de ley.

“A nosotros nadie nos tiene que poner la agenda porque hay gente que quiere que sea mañana el adelanto de elecciones. Y ayer hemos visto como toda la bancada oficialista pedía ese tema y la Asamblea Constituyente, cierre del Congreso, nueva Constitución y la liberación del expresidente Pedro Castillo”, dijo.

La expresidenta del Congreso de la República afirmó que habíaque “tener cuidado” con los grupos de izquierda, pero lo más importante es que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en las reformas políticas que se deben hacer.

“Desde el Congreso tenemos que ver, coordinar y tener un diálogo con el Ejecutivo por las reformas políticas electorales. Eso es lo más importante ahora. Cuando estábamos en campaña lo dijimos como plan de gobierno de Acción Popular. Siempre hemos estado de acuerdo con la bicameralidad”, dijo.

María del Carmen Alva también requirió que se reinstaure la reeleción parlamentaria que fue anulada en el 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra.

