Atleta Cayetana Chirinos consiguió 3 medallas de oro en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción

Cayetana Chirinos cerró un 22 lleno de éxitos para su emergente carrera.

Con solo 14 años, Cayetana Chirinos volvió a demostrar porque es una de las atletas con más futuro del deporte peruano y latinoamericano, ya que consiguió 3 medallas de oro en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción, los cuales se celebraron del 6 al 11 de diciembre en Paraguay.

La deportista inició sus cadena de triunfos coronándose en la prueba de 80 metros planos, donde se impuso claramente a sus rivales con un registro de 9.71 segundos. Su segundo podio dorado la obtuvo en la carrera de postas 5x80 metros, logro compartido con sus compañeras Anika Loiseau, Domenica Crose, Brianna Olaechea y Catalina Yzaga.

La tercera medalla de oro la ganó en la prueba de salto largo, alcanzando la marca de 5.62 metros y superando a la argentina Milagros Dámico (5.38) y la ecuatoriana Alexandra Segura (5.05). De esta forma se consagró como la gran figura de Perú en la competición, ya que cosechó 3 de las 9 preseas doradas que obtuvo toda la delegación nacional.

Cayetana Chirinos obtuvo su tercera medalla de oro en salto largo (Ovación).

Me siento feliz y orgullosa de escuchar las notas del himno nacional de mi país. Tenía el objetivo de ganar medallas para el Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares, y lo he podido cumplir. Es una emoción indescriptible”, dijo Cayetana.

Cabe señalar que, Cayetana clasificó a los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2022 después de imponerse en 80 metros planos y salto largo en los Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se disputaron en octubre.

Un 2022 lleno de éxitos

Cayetana Chirinos cerró de esta forma un 2022 espectacular, en el que no paró de conseguir logros y crecer en su carrera como deportista. Recordemos que obtuvo dos medallas de oro en el Campeonato de España Sub 16, primero en la disciplina de salto largo en pista cubierta y luego en la prueba de 100 metros planos al aire libre.

Pese a su corta edad, Cayetana ya es campeona nacional de las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20 en velocidad y salto largo, además de subcampeona nacional absoluta en 100 metros planos.

Hace solo unos días, en el Campeonato Nacional Infantil de Atletismo, Chirinos ganó la prueba de 100 metros planos en la categoría Sub 16 con un tiempo de 11.92 segundos. Esa marca le valió para imponer tres nuevos récords nacionales en Sub 18, Sub 20 y Sub 23, algo formidable para una chica de solo 14 años.

Cayetana Chirinos batió 3 récords nacionales en el Campeonato Nacional Infantil de Atletismo (Cayetana Chirinos).

Participación de Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción

La delegación de Perú envío a los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2022 una delegación integrada por 158 deportistas y 6 Paradeportistas. En total obtuvo 47 medallas, las cuales se dividen en 9 de oro, 10 de plata y 28 de bronce.

Las disciplinas que se desarrollaron fueron ajedrez, atletismo, atletismo discapacidad, básquetbol, futsal, handball, judo, natación, tenis de mesa, voleibol piso y voleibol playa. Además de Perú, participaron Argentina, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.

158 deportistas y 6 Paradeportistas peruanos participaron de los Juegos Sudamericanos Escolares (Cayetana Chirinos).

Estos fueron los peruanos que obtuvieron medallas y sus respectivas disciplinas:

MEDALLAS DE ORO (9)

1.- Kimberly Flores – lanzamiento de jabalina

2.- Cayetana Chirinos – 80 metros planos

3.- Yasmín Silva – 100 metros mariposa de natación

4.- Manuela Trelles – 50 metros pecho de natación

5.- Anika Loiseau, Cayetana Chirinos, Domenica Crose, Brianna Olaechea, Catalina Yzaga – postas 5x80m femenino

6.- Noelia Colque – tenis de mesa

7.- Cayetana Chirinos – salto largo

8.- Ariana Moya, Manuela Trelles, Valentina Raffo, Yasmín Silva – 4x50 relevo combinado de natación

9.- Equipo de voleibol femenino

MEDALLAS DE PLATA (10)

10.- Catalina Yzaga – 800 metros planos

11.- Valentina Raffo – 400 metros libre de natación

12.- Alejandro Vizcardo, Mariano Fiol, Alessio Cabanillas, Daniel del Castillo, Luis Carbonel – postas 5x80m varones

13.- Benjamín Burnside – 40kg judo

14.- Yasmín Silva – 50 metros mariposa de natación

15.- Yasmín Silva, Valentina Raffo, Astrid García, Ariana Moya – Relevo 4x50 libre femenino de natación

16.- Jhon Rodríguez – marcha atlética 5km

17.- Derek Moreno – lanzamiento de martillo

18.- Ariana Maya – 50 metros libres de natación

19.- Diego Takeda y Luciano Noriega – equipo varones de tenis de mesa

MEDALLAS DE BRONCE (28)

20.- Rocío Andia – marcha atlética 3000 metros

21.- María Rodríguez – lanzamiento de bala

22.- Dany Rivas – lanzamiento de bala

23.- Giancarlo Bravo – 800 metros planos

24.- Diego Takeda - Luciano Noriega – dobles masculino de tenis de mesa

25.- Ingrid Trujillo - Noelia Colque – dobles femenino de tenis de mesa

26.- Jorge Torres – lanzamiento de disco

27.- Rocío Álvarez – salto largo en atletismo discapacidad intelectual

28.- Katty Chota – 36kg judo

29.- Ashlee López – 40kg judo

30.- Marco López – 44kg judo

31.- Mathias Ortiz – 48kg judo

32.- Luana Murillo – 48 kg judo

33.- Yasmín Silva – 200 metros combinado de natación

34.- Mariano Fiol, Daniel del Castillo, Iker Díaz, Jefferson Medina, Yimi Delgado – posta integrada 5x80 (atletas y paratletas de discapacidad intelectual)

35.- Catalina Yzaga – 150 metros planos

36.- Mariano Fiol – salto largo

37.- Diego Takeda – tenis de mesa individual

38.- Angie Estrada – 53kg de judo

39.- Jonás Guanipa – 58kg de judo

40.- Johana Valdiviezo – 58kg de judo

41.- Héctor Mieres – 64kg de judo

42.- Genesis Ahuanari – 64kg de judo

43.- Mark Rodriguez – +64kg de judo

44.- Samickay Córdova – +64kg de judo

45.- Ariana Maya – 100 metros espalda de natación

46.- Ingrid Trujillo y Noelia Colque – equipo damas de tenis de mesa

47.- Gabriel Vilcapoma – ajedrez

