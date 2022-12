Falleció Kike Pérez, reconocido periodista y conductor de ‘Rincón del Box’ y ‘Auto 81′

Kike Pérez difundió el boxeo y automovilismo durante 40 años en televisión (Twitter).

El periodismo y el deporte peruano están de luto. Este viernes 16 de diciembre falleció Kike Pérez, en una clínica de Lima. El experto en boxeo y automovilístico marcó una época para miles de peruanos, quienes lo seguían desde los años 80 e iniciaron su pasión por estos deportes gracias icónicos programas como ‘El Rincón del Box’ y ‘Auto 81‘.

El periodista estuvo más de 40 años al aire. Inició en la televisión en 1981 con ‘Auto 81′. Paralelamente se dedicaba a ser piloto, hasta que se dio cuenta que no podía hacer las dos cosas y optó por centrarse en su programa: “Correr autos me costaba plata y el programa me daba plata. Fue fácil de escoger. Así que chau carros”, declaró a Gestión.

En 1981 lanzó El Rincón del Box’, donde relató memorables peleas como la de Orlando ‘Romerito’ Romero contra el norteamericano Ray ‘Boom Boom’ Mancini o la de Óscar Rivadeneyra vs el estadounidense Michael Spinks. Ambas se llevaron a cabo en 1983 y disputaron el título mundial.

Pelea es considerada entre las 100 mejores que se realizaron en el Madison Square Garden de Nueva York.

Durante su etapa como piloto, tuvo varios logros como ganar la carrera “6 horas peruanas” y formar parte de la primera delegación peruana en participar del Rally Dakar en 1986.

En los últimos años, Kike Pérez se logró adaptar a las plataformas digitales, ya que el programa Auto TV Perú, que manejaba con su hijo Kike Pérez Jr., subía sus reportajes a YouTube, Facebook e Instagram. Durante su carrera como periodista automovilístico, conoció a grandes pilotos como Nelson Piquet, Niki Lauda, Ayrton Senna y Emerson Fittipaldi.

“Una de las cosas que más me causa orgullo es haber introducido la Fórmula 1 al Perú. Haber enseñado a seguir los Grandes Premios y crear afición en nuestro país. De eso me siento feliz” contó en una entrevista a Generaccion.com.

Kike Pérez venía trabajando en su programa Auto TV Peru desde YouTube, Facebook e Instagram.

Periodistas reconocen a Kike Pérez

Tras la conocerse la noticia de su fallecimiento, varios periodistas como Daniel Kanashiro y Vicente Cisneros dedicaron sentidos mensajes agradeciendo y homenajeando la carrera de Kike Pérez.

“Otra noticia triste enterarse del fallecimiento de Kike Pérez...el hombre que metió el automovilismo y el boxeo a la TV peruana...recuerdo la transmisión de la pelea por el título Mundial de Óscar Rivadeneyra en Canadá y la mítica de Orlando Romero vs Ray Mancini...un adelantado”, escribió el relator de Direc TV.

“Con Kike Pérez aprendí mucho de boxeo en la década de los 80. No me gusta el automovilismo. Pero reconozco que él fue el pionero de su difusión en la TV peruana desde los ochenta. ¡ Qué descanse en paz!”, posteó el comentarista de GOLPERÚ.

Del mismo modo, Movistar Deportes, su casa televisiva por muchas décadas, también le dedicó un post de despedida: “Desde Movistar Deportes lamentamos el sensible fallecimiento de Kike Pérez, reconocido experto en automovilismo y boxeo que formó parte de nuestra familia por muchos años. Expresamos nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros. ¡Descansa en paz, Kike!”, escribieron.

