Tiktoker revela que Rosángela Espinoza le hizo un desplante en ‘Esto es Guerra’

Tiktoker revela que Rosángela Espinoza le hizo un desplante en EEG | TikTok

Rosángela Espinoza es una de las chicas reality que se ha llevado más de una crítica por su forma de ser. Esta vez, en TikTok se ha hecho viral un video en el que un joven revela detalles de lo que vivió junto a la popular ‘Chica Selfie’ cuando fue parte del programa.

Se trata de César Vásquez, un actor que llegó a la secuencia de TikTok en el programa de América Televisión. El joven se enfrentaba a varios retadores y eran los chicos reality quienes debían elegir a quien continuaría en competencia.

En una de esas elecciones, César y Zumba estuvieron frente a los guerreros. Sin embargo, los votos estaban casi iguales y fue Rosángela Espinoza quien le dio su respaldo a César, logrando así que continuara en el show. Pero, jamás imaginó que esto le traería un mal recuerdo.

“Yo no he tenido una buena experiencia con ella (Rosángela), en ‘Esto es Guerra’. Estaba en ‘Esto es Guerra’ TikTok, yo ya conocía a Yahaira y pensé que podía votar por mí. Todos los guerreros tenían que votar por Zumba o por mí, todos comenzaron a votar y Rosángela vota por mí. Al final yo gano y boto a zumba de Esto es Guerra”, reveló el joven al inicio.

Tiktoker cuenta su experiencia con Rosángela Espinoza.

Tras ello, contó que fue al día siguiente que recibió un reclamo por parte de la competidora que lo dejó boquiaberto. “Al día siguiente, llega Rosángela con sus lentes y me dice: ¿tú eres César, no?, el que vote ayer para que ganara. Le digo: “hola, sí gracias por votar”. Y me dice: “no sabes todo el hate que he recibido por ti en redes, solo por votar” y se fue y me quedé sorprendido”, agregó el joven.

Pero, no todo quedó allí, pues César continuaba en competencia, pero luego de ese episodio no volvió a recibir el apoyo de la ‘Chica Selfie’, quien incluso se mostró distante con él. “Al día siguiente ya no volvió a votar por mí, pero dijo: ‘Sabes que ganaste porque tus amiguitos votaron por ti’, por Facundo y Patricio y ni siquiera los conocía”, comentó sorprendido.

Finalmente, contó que durante toda la semana que estuvo dentro del programa, notó que Espinoza tenía una forma de ser diferente ala de los demás. Según contó, ella pasaba de frente y no saludaba a nadie, caso contrario a otras figuras como Alejandra Baigorria y Paloma Fiuza.

“Yo me acuerdo que en toda la semana que estuve ahí en ‘Esto es Guerra’, era la única que no saludaba, por lo menos cuando yo estaba ahí en el grupo. A comparación de Alejandra Baigorria o de Paloma Fiuza”, finalizó.

