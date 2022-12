La chocolatada de Sideral: disturbios y caos que dejó el evento del streamer peruano

La Policía Nacional tuvo que intervenir para que no sucedan tragedias. VIDEO: Latina

El streamer Jesús Andrés Luján Carrión, reconocido popularmente como Sideral, quiso realizar un acto benéfico en diciembre del 2021, pero nada salió como esperaba y todo acabó en disturbios y apunto de las tragedias en el parque Villa del Norte, en Los Olivos. La policía tuvo que intervenir en el lugar luego de que un grupo de sujetos intentara ingresar a al fuerza en la chocolatada. Los detalles de lo contamos en la siguiente nota.

La desastroza Chocolatada Sideral

Esto fue iniciado como una fea broma con falsa publicidad, donde se mencionaba que el youtuber iba a realizar una chocolatada en su casa el 17 de ese mes, pero esto fue desmentido. Días más tarde, Sideral promovió este acto benéfico, pero en otro lugar y día. Los anuncios fueron publicados en redes sociales y todo se confirmaba para el 19 en Los Olivos. La idea era pasar una linda tarde repartiendo panetón, chocolatada y, por supuesto, juguetes.

No solo iba a estar él, otros youtubers y personajes reconocidos se apuntaban a este lindo momento para los más pequeños. Streamers como Umi Hyu, Antaurus y hasta un regidor de la Municipalidad, Javier Sulca, confirmaron asistencia. Se difundió tanto, que hasta medios internacionales hablaban de esta fiesta navideña.

En la chocolatada 2021 tres personas terminaron heridas.

Lamentablemente, ese día llegaron más niños de los esperado, aproximadamente 2000 pequeños, claro está en su mayoría acompañado de sus padres o un encargado. El espacio no daba para tantos y algunos quisieron ingresar a la fuerza, iniciando el disturbio e incidentes. Según señalaron diversas fuentes, Samir Velásquez fue quien inició el problema. Para desilusión de los chicos, nada fue entregado: ni panetón ni chocolatada ni juguetes.

Samir Velásquez es acusado de arruinar chocolatada

Según se reportó con videos en las redes sociales, Samir Velásquez, acompañado de un grupo de jóvenes, caminaron hacia el lugar con la intención de arruinar el evento. Un inconveniente previo entre los seguidores de ambos creadores de contenido habría comenzado el desorden, según comentaron algunos streamers locales.

La siguiente imagen fue un grupo de jóvenes trepando las flexibles rejas del parque y tumbando la seguridad para ingresar de manera violenta, asustando a niños y generando pánico entre los asistentes. Inmediatamente, la chocolatada tuvo que ser cancelada y los menores tuvieron que retirarse en medio de un absurdo enfrentamiento. Samir recibía duras críticas, siendo tendencia en redes sociales durante el disturbio.

Durante el acto de vandalismo, Sideral fue hasta la comisaría local para reportar el hecho. A los minutos, salía esto en sus cuentas oficiales: “Chicos, por favor, toda la gente que está en mi casa, que se retire por favor. La chocolatada se canceló. Hubo mucha gente mala y tumbaron la reja del parque y todo se descontroló. Estoy muy triste. Estoy preocupado, esto no es un juego; si son mis seguidores, apóyenme”.

Samir Velásquez, streamer acusado de generar caos en chocolatada de Sideral.

A las horas, el youtubes y gamer realizó una transmisión en vivo para contar qué fue lo que ocurrió en la chocolatada. “La verdad es muy doloroso por todo lo que he pasado hoy. Lamentablemente, nosotros hemos querido hacer algo bonito para los niños y también para la gente que quería divertirse. Sin embargo, hubo malas personas que arruinaron el evento”, comentó con tristeza

La chocolatada navideña acabó con presuntamente 30 detenidos, tres heridos y varios casos de robo de pertenencias durante el enfrentamiento.

Samir Velásquez se defendió

“A las personas que dicen que yo he ido con varios amigos a tumbar unas rejas en la chocolatada y hacer cosas, no es cierto”, fue lo primero que comentó Samir Velásquez al iniciar un en vivo en su cuenta de Facebook, negando haber sido el causante de los disturbios. “Tuve que sacarme el polo porque toda mi ropa estaba mojada, incluso tuve que salir del lugar y me fui corriendo”, detallando la razón por la que se le vio sin polo.

Además, explicó que él no se encontraba en el lugar cuando iniciaron los hechos de violencia. En esa mis línea, afirmó que las imágenes en las que él aparece fueron grabadas a las 5.07 p. m. y los disturbios iniciaron entre las 5.30 y 5.45 pm.

“Que suban un video donde se vea que yo he estado presente. No hay ningún video donde se vea que yo he estado tirando las cosas o empujando. A mí me están lloviendo todas las críticas, todos los mensajes y no es justo”, declaró.

¿Por qué Sideral no hará chocolatada en el 2022?

La razón principal por la que Sideral no desea realizar una chocoltada, a pesar de los constantes pedidos de sus seguidores, es básicamente por los problemas que pasarone en el 2021. El streamer fue claro en sus redes sociales y señaló que no habrá nadd. “Ya saben lagartos. Este año no habrá chocolatada”, dijo en primera instancia.

Sin embargo, ante la molesta insistencia, sue respuesta fue más contundente y dura. “No habrá chocolatada, entiendan de una p… vez”, expresó el peruano en otro de sus mensajes.

La paciencia de Sideral es cada vez menos con tanta solicitud de chocolatada. (SiDeRaL)

