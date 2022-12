Sideral confirma que no organizará chocolatada para este año y sus fans reaccionan así

Seguidores de Sideral ya habían causado destrozos el año pasado en una chocolate organizada en Los Olivos. (TV Perú)

Ante la insistencia de sus seguidores, el creador de contenido peruano Sideral aclaró a través de sus redes sociales que este 2022 no organizara chocolatada alguna. Sin embargo, sus seguidores no han tomado para nada bien esta declaración, y han recurrido a diversos métodos para convencerlo. Pero algunos se han pasado de la raya y han llegado hasta amenazarlo con tal que organice este tradicional evento.

Todo empezó el pasado 2 de diciembre, cuando el propio streamer confirmó que este año no habrá chocolatada, pero que en el 2023 si la realizará. “Ya saben lagartos. Este año no habrá chocolatada”, fue el mensaje que escribió adjuntando una imagen falsa, en la que anuncia que el evento se realizaría mañana viernes 16 de diciembre en algún lugar de La Molina.

Es más, en el flyer del supuesto evento están anunciados como principales atracciones Makanay La realeza, La chili de Huacho, Chupetín Trujillo y la Pantera del Callao. Además de otros streamers y artistas invitados. Es decir, iba a ser un evento a lo grande.

Sin embargo, con el trascurrir de los días, los pedidos de diversos grupos de seguidores y fans de Sideral han sido tantos, que el propio dotero ha tenido que reconfirmar que este año no habrá nada, pero con palabras un poco más subidas de tono, para ver si esta vez sí lo logran entender.

“No habrá chocolatada, entiendan de una p… vez”, expresó el peruano en otro de sus mensajes.

No me amenaces

La paciencia de Sideral es cada vez menos con tanta solicitud de chocolatada. (SiDeRaL)

Luego de las reiteradas negativas de Sideral a producir un evento de esa naturaleza, varios cibernautas, ente los que se incluyen miembros de la no menos famosa ‘Beba Army’, mostraron de una manera muy particular su descontento por la decisión del streamer: ‘amenazándolo’ con cometer una locura si es que finalmente el evento no se realiza.

“Si no hay chocolatada, no hay Sideral”, “Terrible lo que va a suceder”, “Pero sí habrá Sideral frío”, “Otra vez, chocolatada caliente o Sideral frío”, fueron algunos de los mensajes que se pueden ver en sus redes sociales que han generado miles de reacciones.

A pesar de que se entiende que estás amenazas tienen un tinte más de broma, Sideral ya no ha querido pronunciarse al respecto.

Esto ha generado la indignación de sus miles de followers que aun hasta estas horas siguen esperando una confirmación de lugar, día y hora en la que se realizaría este magno evento

¿Qué paso el año pasado?

La chocolatada organizada por Sideral el 2021 casi termina en tragedia (Renzo Salazar)

Pero, la razón por la que Sideral ya no quiere organizar chocolatada alguna se debe a lo ocurrido el año pasado en la que su evento casi termina en tragedia.

El evento se iba a desarrollar el 19 de diciembre del 2021 en el Parque Villa del Norte, Los Olivos; pero terminó con serios disturbios, daños a la propiedad pública y con intervención de la Policía Nacional.

Aquella vez, el evento organizado por Sideral fue apoyado por el entonces regidor del mencionado distrito, Javier Sulca y también se planeaba entregar regalos a 100 niños.

Pero esa tarde, llegaron al lugar más de dos mil personas con la intención de recibir su chocolatada y sus presentes. Al no recibir nada, los vándalos intentaron entrar al sitio a viva fuerza, causando destrozos y generando miles de soles de pérdidas a la comuna por los daños causados en el parque.

